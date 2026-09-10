Högerpopulister lånade Ikeas logga – nu får de mothugg i EU-domstolen

I november 2022 presenterade det flamländska högerpopulistiska partiet Vlaams Belang ett förslag om att reformera Belgiens asyl- och migrationspolitik. Förslaget kallades ”IKEA-plan”, en förkortning av ”Immigratie Kan Echt Anders”, ungefär ”invandring kan verkligen göras annorlunda”.

Materialet innehöll Ikeas varumärken och figurer som liknade dem i möbeljättens monteringsanvisningar, och presskonferensen spreds i sociala medier. Enligt EU Perspectives beskrev partiet kampanjen som en lekfull parodi, inspirerad av Sveriges stramare migrationspolitik.

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Ikea reagerade snabbt. Bolaget tog bestämt avstånd från att dess varumärken och formspråk användes i partiets politiska kommunikation.

Inter Ikea Systems, det nederländska bolag som äger Ikeas varumärken, stämde sedan vid handelsdomstolen i Bryssel föreningen Vrijheidsfonds, som drivit kampanjen.

Medgav intrånget

Vrijheidsfonds medgav att föreningen använt varumärkena utan tillstånd. Den hävdade dock att syftet var att låna Ikeas renommé för att förstärka budskapet, och att detta skyddades av yttrandefriheten, inklusive rätten till politisk parodi.

Den belgiska domstolen såg en konflikt mellan två grundläggande rättigheter av samma rang, äganderätten och yttrandefriheten, och vände sig till EU-domstolen.

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I tisdags meddelade EU-domstolens stora avdelning sitt förhandsavgörande.

Domstolen konstaterar att EU:s regelverk inte preciserar begreppet ”skälig anledning”, men att det ska tillämpas med full respekt för yttrandefriheten. Att enbart åberopa yttrandefriheten räcker ändå inte. Den som använder ett känt varumärke måste redovisa konkreta skäl och visa att de väger tyngre än innehavarens rättigheter.