Kinas finansministerium leder en kapitalinjektion på 360 miljarder yuan i tre statliga banker och fem försäkringsbolag. Det är första gången Peking låter försäkringssektorn omfattas av rekapitaliseringen, ett tecken på att pressen i det kinesiska finanssystemet sprider sig bortom bankledet.
Peking öppnar kassakistan — nu är försäkringsbolagen med
Åtta statliga finansbolag ska sammanlagt ta emot eller resa 360 miljarder yuan, motsvarande omkring 53,6 miljarder dollar, från statliga institutioner med finansministeriet i spetsen, skriver BBC.
Beskeden kom i en samordnad skur av bolagsmeddelanden under söndagen.
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Försäkringsbolagen med för första gången
China Life Insurance (Group), landets största livförsäkringsbolag, får 35 miljarder yuan (5,2 miljarder dollar), medan China Taiping Insurance Group får 7 miljarder yuan. People’s Insurance Company (Group) of China, PICC, ska resa upp till 15 miljarder yuan genom en riktad A-emission till finansministeriet för att fylla på kapitalet.
Därutöver skjuter ministeriet in 10 miljarder yuan i statliga exportkreditförsäkraren Sinosure, medan China Reinsurance reser 3 miljarder yuan, rapporterar Reuters.
Det nya är just försäkringsledet. Det är första gången Peking utvidgar rekapitaliseringen till försäkringsbolag, mot bakgrund av att stressen i finanssystemet sprider sig till försämrad solvens hos försäkrare, skriver CNBC.
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Sektorn har brottats med urholkad lönsamhet till följd av ihållande låga räntor, och ett stort antal små och medelstora försäkringsbolag har rapporterat försämrade solvenskvoter.
Kapitalet har också en dubbel funktion. Injektionen kan stärka de statliga försäkrarna som ålagts att stötta aktiemarknaden med medel- och långfristigt kapital, samtidigt som den positionerar dem för att hjälpa tillsynsmyndigheterna att hantera mindre försäkringsbolag med högre risk, enligt Reuters.
Rekordlåga marginaler i bankledet
Banksidan står för merparten. Agricultural Bank of China och ICBC planerar att resa upp till 160 respektive 100 miljarder yuan genom riktade A-emissioner till finansministeriet, China National Tobacco Corp och dess dotterbolag.
Båda uppger att pengarna i sin helhet ska gå till kärnprimärkapitalet. Export-Import Bank of China får resterande del av de 290 miljarder yuan som går till långivarna.
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Bakgrunden är en flerårig marginalpress. Kinas banksektor har genomgått en utdragen marginalkompression när Peking pressat långivarna att hålla krediten billig för trängda låntagare, och räntenettomarginalerna föll till rekordlåga nivåer i år, skriver CNBC.
Sektorns genomsnittliga kapitaltäckningsgrad låg på 15,26 procent vid halvårsskiftet, med en kärnprimärkapitalrelation på 10,72 procent, enligt Bloomberg.
Mindre än marknaden hoppats
Paketet bygger vidare på tidigare rundor. Åtgärderna följer på en kapitalinjektion om 500 miljarder yuan i fyra storbanker i fjol och ett löfte i mars om att emittera specialobligationer för 300 miljarder yuan under året, rapporterar CNBC.
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Samtidigt blev utfallet blygsammare än väntat. Rekapitaliseringen var mindre i omfattning än marknaden hade räknat med, och beskrivs som ett försök att stötta tillväxten med återhållsam stimulans.
Från officiellt håll är tonen en annan än krishantering. Finansministeriet beskriver de åtta instituten som finansiellt sunda, med stabil tillgångskvalitet och nyckeltal inom säkra intervall, enligt Investing.com.
Experter ser påfyllnaden som en framåtblickande policyåtgärd som ska stärka institutens motståndskraft och deras förmåga att tjäna realekonomin.
Han Shen Lin, Kinachef på The Asia Group, ger en delvis annan förklaring. Staten använder eget kapital för att förstärka banksystemets stötdämpare och rustar långivarna för nästa strategiska investeringscykel, inte minst de kapitalbehov som AI och avancerad teknik för med sig.