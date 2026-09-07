Peking öppnar kassakistan — nu är försäkringsbolagen med

Åtta statliga finansbolag ska sammanlagt ta emot eller resa 360 miljarder yuan, motsvarande omkring 53,6 miljarder dollar, från statliga institutioner med finansministeriet i spetsen, skriver BBC.

Beskeden kom i en samordnad skur av bolagsmeddelanden under söndagen.

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Försäkringsbolagen med för första gången

China Life Insurance (Group), landets största livförsäkringsbolag, får 35 miljarder yuan (5,2 miljarder dollar), medan China Taiping Insurance Group får 7 miljarder yuan. People’s Insurance Company (Group) of China, PICC, ska resa upp till 15 miljarder yuan genom en riktad A-emission till finansministeriet för att fylla på kapitalet.

Därutöver skjuter ministeriet in 10 miljarder yuan i statliga exportkreditförsäkraren Sinosure, medan China Reinsurance reser 3 miljarder yuan, rapporterar Reuters.

Det nya är just försäkringsledet. Det är första gången Peking utvidgar rekapitaliseringen till försäkringsbolag, mot bakgrund av att stressen i finanssystemet sprider sig till försämrad solvens hos försäkrare, skriver CNBC.

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Sektorn har brottats med urholkad lönsamhet till följd av ihållande låga räntor, och ett stort antal små och medelstora försäkringsbolag har rapporterat försämrade solvenskvoter.

Kapitalet har också en dubbel funktion. Injektionen kan stärka de statliga försäkrarna som ålagts att stötta aktiemarknaden med medel- och långfristigt kapital, samtidigt som den positionerar dem för att hjälpa tillsynsmyndigheterna att hantera mindre försäkringsbolag med högre risk, enligt Reuters.