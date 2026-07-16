Bild- och filmmaterial pekar mot att rådgivare på Norrköpingsbaserade Rosén & Partner kan ha genomfört Insuresecs årliga kunskapstest gemensamt, trots att reglerna kräver att testet görs individuellt.
Misstänkt testfusk hos försäkringsförmedlare
Försäkringsförmedlare måste varje år få sina kunskaper kontrollerade för att uppfylla lagens krav på kunskap och kompetens, och Insuresecs kunskapstest är den vanligaste metoden.
Missa inte: Luckorna i loggen fällde redovisningsbyrån. Realtid
Enligt Insuresecs regelverk får deltagare varken prata med varandra under testtillfället eller kopiera, avbilda eller sprida testets innehåll.
Sitter samlade under möte
Enligt Affärsvärlden, i en sampublicering med Småspararguiden, visar materialet hur flera rådgivare sitter samlade under ett lunchmöte framför en stor skärm med Insuresecs testfrågor.
Läs även: Nya EU-regler – dina försäkringar kan skena i pris. Dagens PS
På en av bilderna framgår att ett uppföljande kunskapstest i livförsäkring 2025 blivit godkänt.
Bolagets grundare och styrelseordförande Thomas Rosén ska ha funnits på plats tillsammans med rådgivarna, och materialet visar också hur rådgivare fotograferar skärmen med sina mobiltelefoner.
Slår tillbaka anklagelserna
Thomas Rosén tillbakavisar uppgifterna.
I ett mejl till Affärsvärlden skriver han att bilderna sannolikt visar en gemensam genomgång av frågorna efter att alla gjort sina prov, som ett erfarenhetsutbyte.
Missa inte: Ny lag ska stoppa onödiga konkurser. Realtid
Tidningen konstaterar dock att förklaringen stämmer illa med materialet: på en av bilderna syns att testet fortfarande pågår, med majoriteten av frågorna obesvarade.
Dessutom går det enligt Affärsvärlden inte att återvända till frågorna efter att ett Insuresec-test avslutats.
Rosén & Partner är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice och medlem i förmedlarorganisationen Tydliga. Vd:n Johan Rosén sitter dessutom i styrelsen för Tydligas moderbolag Free Broker Group i Norden. Enligt en källa till Affärsvärlden rådger firman över 2 miljarder kronor av kundernas pengar.
Kan bli stora konsekvenser
Konsekvenserna kan bli kännbara. Misstänkta regelbrott kan anmälas till Disciplinnämnden, som beslutar om uteslutning.
En utesluten förmedlare förlorar sin licens, något flera försäkrings- och pensionsbolag kräver för samarbete och provisioner.