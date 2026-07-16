Misstänkt testfusk hos försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare måste varje år få sina kunskaper kontrollerade för att uppfylla lagens krav på kunskap och kompetens, och Insuresecs kunskapstest är den vanligaste metoden.

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Enligt Insuresecs regelverk får deltagare varken prata med varandra under testtillfället eller kopiera, avbilda eller sprida testets innehåll.

Sitter samlade under möte

Enligt Affärsvärlden, i en sampublicering med Småspararguiden, visar materialet hur flera rådgivare sitter samlade under ett lunchmöte framför en stor skärm med Insuresecs testfrågor.

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På en av bilderna framgår att ett uppföljande kunskapstest i livförsäkring 2025 blivit godkänt.

Bolagets grundare och styrelseordförande Thomas Rosén ska ha funnits på plats tillsammans med rådgivarna, och materialet visar också hur rådgivare fotograferar skärmen med sina mobiltelefoner.