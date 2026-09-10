Från lyxavtal till domstol: Nu prövas ministerns misstänkta miljonlön från biljätten

Carlos Ghosn vill inte att rättegången börjar som planerat. I ett brev från Beirut daterat den 11 augusti ber Renaults tidigare vd brottmålsdomstolen i Paris att flytta förhandlingen till ett senare datum, rapporterar AFP. Han menar att han inte har kallats i laga ordning.

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För en tilltalad som bor utanför EU ska det gå två månader och tio dagar mellan kallelse och rättegång, enligt Franceinfo. Ghosn borde alltså ha fått kallelsen senast den 6 juli, vilket han inte gjorde.

”Jag försöker inte fördröja rättegången. Jag försöker kunna delta i den”, skriver 72-årige Ghosn i brevet till domstolens ordförande. Han erbjuder sig att delta via videolänk och begär samtidigt att den franska arresteringsordern från april 2023 hävs. Domstolen kan ta ställning först när förhandlingen öppnar.

Avtalet med RNBV

I centrum står Rachida Dati, justitieminister under Nicolas Sarkozy och fram till i år kulturminister. Den 28 oktober 2009 skrev hon ett arvodesavtal med RNBV, det Amsterdambaserade bolag som Renault och Nissan ägde tillsammans. Hon var då advokat och nyvald ledamot av Europaparlamentet. Mellan 2010 och 2012 fick hon 900 000 euro, enligt Public Sénat.

Åklagarna misstänker att hon fick pengarna utan att ha utfört något egentligt arbete. De menar att hon i stället lobbade olagligt i Europaparlamentet för biltillverkarens räkning, något som är oförenligt med uppdraget som parlamentariker.

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Dati åtalas bland annat för passiv korruption och handel med inflytande. Ghosn åtalas för korruption, maktmissbruk, trolöshet och handel med inflytande. Båda riskerar tio års fängelse.

Båda nekar. Enligt Datis advokater Olivier Pardo och Olivier Baratelli ska hon visa att hon ”uteslutande” var advokat åt RNBV. Enligt Le Monde gällde avtalet att hjälpa Renault att expandera internationellt, särskilt i Mellanöstern och Nordafrika.