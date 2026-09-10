En it-anställd, en bilmekaniker och en mattförsäljare byggde ett upplägg som drog in nära tusen britter. Nu prövas kravet mot banken som skötte kontona.
Trio lurade tusentals med pyramidspel – storbanken dras inför rätta
Brittiska Barclays misslyckades i fredags med att få ett krav på omkring 37,8 miljoner pund avfärdat innan det når rättegång.
Kravet kommer från likvidatorerna i Denaro (UK) Limited, ett bolag i Liverpool som de menar drevs som ett pyramidspel från 2013 och framåt, rapporterar Solicitor News.
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Tre procent – i månaden
Denaro grundades av tre män utan någon bakgrund i finans, skriver City A.M. Lokalbor lånade ut tusentals pund var till bolaget mot löfte om tre procents avkastning per månad.
Enligt likvidatorerna flyttades investerarnas pengar från bolagets konto hos Barclays till ett partnerskapskonto, också det hos Barclays. Därifrån ska grundarna ha tagit stora belopp till sig själva och placerat i andra spekulativa upplägg. Flera av dem visade sig i sin tur vara pyramidspel, som grundarna själva föll offer för.
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Resten fördes tillbaka för att betala ”ränta” till befintliga investerare, med pengar från nya. Upplägget stängdes för nya insättare 2019 och bolaget tvångslikviderades i fjol.
Nära 1 000 britter satte in pengar. Som mest hade Denaro tillgångar på över 41 miljoner pund, och borgenärernas samlade krav överstiger 90 miljoner pund.
”Kunde inte ha drivits utan banken”
Likvidatorerna, från Begbies Traynor, hävdar att pyramidspelet inte hade kunnat drivas utan Barclays banktjänster. Kravet vilar på två ben.
Det första gäller en relationschef som skötte båda kontona. Han anklagas för att oärligt ha medverkat till direktörernas påstådda trolöshet genom att släppa igenom transaktioner på tiotals miljoner pund utan att slå larm.
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Enligt likvidatorernas inlaga ska han 2020 ha försäkrat kollegor om att grundarna alltid varit öppna mot honom, och beskrivit Denaro som en medlemsklubb som nästan uteslutande ägnade sig åt valutaspekulation. En riskansvarig på banken ska därefter ha bedömt kunden som acceptabel, eftersom inga nya medlemmar togs in.
Det andra benet är den så kallade Quincecare-plikten. Barclays anklagas för att ha brutit mot den när banken verkställde direktörernas överföringar mellan maj 2013 och augusti 2023.
Var slutar bankens ansvar?
Plikten innebär att en bank ska hålla inne en betalningsorder om den har skäl att misstänka att en företrädare försöker lura sin egen huvudman.
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Brittiska högsta domstolen slog 2023 fast i Philipp mot Barclays att plikten inte gäller när kunden själv luras att föra över pengar, ett fall Barclays vann.
Men den finns kvar när en bolagsdirektör ger order som går emot bolagets intressen. Det är just den situationen likvidatorerna menar uppstod i Denaro.
Första försöket höll inte
Barclays begärde att båda grunderna skulle strykas. Domaren HHJ Cadwallader vid Chancery Division i Liverpool fann att den ursprungliga medhjälpsgrunden var för tunt underbyggd, eftersom den inte visade vad relationschefen faktiskt visste. Quincecare-grunden höll däremot redan från början.
Efter ändringar släpps båda fram. Domaren bedömde att den reviderade stämningen var tillräckligt konkret för att förtjäna en rättegång.
Barclays Bank plc lyfts ur målet, eftersom ansvaret redan förts över till Barclays Bank UK plc. Målet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, och Law360 noterar att det är bankens påstådda missade varningssignaler som nu ska prövas.
Barclays har avböjt att kommentera.