Trio lurade tusentals med pyramidspel – storbanken dras inför rätta

Brittiska Barclays misslyckades i fredags med att få ett krav på omkring 37,8 miljoner pund avfärdat innan det når rättegång.

Kravet kommer från likvidatorerna i Denaro (UK) Limited, ett bolag i Liverpool som de menar drevs som ett pyramidspel från 2013 och framåt, rapporterar Solicitor News.

Tre procent – i månaden

Denaro grundades av tre män utan någon bakgrund i finans, skriver City A.M. Lokalbor lånade ut tusentals pund var till bolaget mot löfte om tre procents avkastning per månad.

Enligt likvidatorerna flyttades investerarnas pengar från bolagets konto hos Barclays till ett partnerskapskonto, också det hos Barclays. Därifrån ska grundarna ha tagit stora belopp till sig själva och placerat i andra spekulativa upplägg. Flera av dem visade sig i sin tur vara pyramidspel, som grundarna själva föll offer för.

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Resten fördes tillbaka för att betala ”ränta” till befintliga investerare, med pengar från nya. Upplägget stängdes för nya insättare 2019 och bolaget tvångslikviderades i fjol.

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Nära 1 000 britter satte in pengar. Som mest hade Denaro tillgångar på över 41 miljoner pund, och borgenärernas samlade krav överstiger 90 miljoner pund.