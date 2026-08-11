Att inte ha koll på lagen om penningtvätt kan bli ödesdigert för svenska småföretag, även utan minsta koppling till brott. Jurister varnar för att bristande dokumentation och riskanalyser kan leda till sanktionsavgifter så höga att bolag tvingas i konkurs. Om ett år skärps kraven ytterligare genom ny EU-lagstiftning.
Penningtvätt för 130 miljarder varje år: nu skärps kraven på svenska småföretag
Omkring 130 miljarder kronor tvättas varje år genom det svenska finansiella systemet, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Det har fått tillsynsmyndigheterna att skärpa kontrollen av de branscher som omfattas av penningtvättslagen. Enligt juristen Carolina Stegman, specialiserad på penningtvättsfrågor, underskattar många företag fortfarande vad som krävs.
Sanktioner kan komma utan brott
Det avgörande är att företag inte behöver ha medverkat till något brott för att drabbas av sanktioner. Det räcker att riskanalyser saknas, att dokumentationen är bristfällig, eller att de interna rutinerna inte lever upp till lagens krav.
Redovisningsbranschen är särskilt hårt granskad. Polisen har pekat ut bokförings- och redovisningstjänster som en av de mest utsatta branscherna för penningtvätt, och tillsynen har skärpts därefter: av 33 granskade redovisningsbyråer under 2025 fick 31 en sanktionsavgift, med ett sammanlagt sanktionsbelopp på 4,6 miljoner kronor.
Småföretag förstår inte orsaken
Ellen Svensk, vd för redovisningsbyrån Zentum, beskriver hur regelverket blivit tydligare de senaste åren, vilket underlättat arbetet med enhetliga processer.
Samtidigt möter hon ofta kunder som inte förstår varför de måste svara på omfattande frågor om sin egen verksamhet. En stor del av jobbet handlar därför om att förklara syftet bakom kontrollerna.
Nästa år kommer EU-lagen
Läget kommer att bli mer krävande, inte mindre. Den 10 juli 2027 börjar EU:s nya penningtvättsförordning, AMLR, att gälla direkt i alla medlemsländer. Utan det tolkningsutrymme dagens nationella lagar ger.
Där företag i dag själva kunnat avgöra hur de bäst uppfyller kraven, kommer AMLR i detalj specificera hur riskanalyser, kundkännedom och övervakning ska genomföras, enligt en standardiserad metodik.
Ny myndighet för penningtvätt
Regelverket kompletteras av en helt ny EU-myndighet, AMLA, med säte i Frankfurt, som ska utfärda bindande tekniska standarder.
Sverige har redan tagit fram ett förslag om att samla dagens penningtvättslag och lagen om verkliga huvudmän i en ny, gemensam lag, som nu är ute på remiss.
Viktigt råd för företag
Stegmans råd till företag som ännu inte kommit igång är tydligt: den som väntar riskerar en betydligt högre tröskel att ta sig över när de nya, mer detaljerade kraven väl slår igenom.
Hennes tre huvudråd är att bygga en levande process i stället för en pärm med policydokument, att ledningen tar ansvar för frågan som en strategisk prioritet, och att fokusera på transaktionerna snarare än på hur väl man tror sig känna kunden. Eftersom ingen någonsin fullt ut vet vad en kund gör utanför den egna affärsrelationen.
Gör en egen riskbedömning
Ett ytterligare råd är att göra en allmän riskbedömning av den egna verksamheten. Alltså att skriftligt dokumentera hur och varför verksamheten skulle kunna utnyttjas för penningtvätt.
Det kan sedan ligga till grund för vilka rutiner man tar fram.