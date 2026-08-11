Penningtvätt för 130 miljarder varje år: nu skärps kraven på svenska småföretag

Småföretag förstår inte orsaken

Ellen Svensk, vd för redovisningsbyrån Zentum, beskriver hur regelverket blivit tydligare de senaste åren, vilket underlättat arbetet med enhetliga processer.

Samtidigt möter hon ofta kunder som inte förstår varför de måste svara på omfattande frågor om sin egen verksamhet. En stor del av jobbet handlar därför om att förklara syftet bakom kontrollerna.

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Nästa år kommer EU-lagen

Läget kommer att bli mer krävande, inte mindre. Den 10 juli 2027 börjar EU:s nya penningtvättsförordning, AMLR, att gälla direkt i alla medlemsländer. Utan det tolkningsutrymme dagens nationella lagar ger.

Där företag i dag själva kunnat avgöra hur de bäst uppfyller kraven, kommer AMLR i detalj specificera hur riskanalyser, kundkännedom och övervakning ska genomföras, enligt en standardiserad metodik.

Ny myndighet för penningtvätt

Regelverket kompletteras av en helt ny EU-myndighet, AMLA, med säte i Frankfurt, som ska utfärda bindande tekniska standarder.

Sverige har redan tagit fram ett förslag om att samla dagens penningtvättslag och lagen om verkliga huvudmän i en ny, gemensam lag, som nu är ute på remiss.

Viktigt råd för företag

Stegmans råd till företag som ännu inte kommit igång är tydligt: den som väntar riskerar en betydligt högre tröskel att ta sig över när de nya, mer detaljerade kraven väl slår igenom.

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Hennes tre huvudråd är att bygga en levande process i stället för en pärm med policydokument, att ledningen tar ansvar för frågan som en strategisk prioritet, och att fokusera på transaktionerna snarare än på hur väl man tror sig känna kunden. Eftersom ingen någonsin fullt ut vet vad en kund gör utanför den egna affärsrelationen.

Gör en egen riskbedömning

Ett ytterligare råd är att göra en allmän riskbedömning av den egna verksamheten. Alltså att skriftligt dokumentera hur och varför verksamheten skulle kunna utnyttjas för penningtvätt.

Det kan sedan ligga till grund för vilka rutiner man tar fram.