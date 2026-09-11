Tre delägare på en advokatbyrå har brutit mot god advokatsed. Byrån krävde att biträdande jurister som slutade kort efter advokatexamen skulle betala tillbaka kostnaden. Enligt disciplinnämnden spelar det ingen roll hur sådana villkor utformas.
Byrå prickas – lät juristerna betala tillbaka advokatexamen
Villkoren i byråns anställningsavtal upptäcktes vid en granskning som Advokatsamfundets tillsynsenhet gjorde, rapporterar Dagens Juridik.
En biträdande jurist som lämnade byrån kort efter en kurs eller advokatexamen blev skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Beloppet skrevs ned med en tolftedel per månad under ett år.
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Pengarna skulle i första hand tas ur innestående semesterlön och i andra hand kvittas mot lönen under uppsägningstiden.
Villkoren hade tagits fram och tillämpats inom ramen för ett gemensamt delägaransvar. Principalansvaret för de biträdande juristerna delades dessutom mellan delägarna. Därför inledde samfundets styrelse ett disciplinärende mot tre advokater.
Hänvisade till arbetsrätten
Advokaterna försvarade sig med arbetsrättslig praxis. Enligt den kan klausuler om återbetalning av utbildningskostnader i princip godtas om de är skriftliga, frivilliga, tydliga, tidsbegränsade och proportionerliga.
De framhöll också att juristerna har nytta av utbildningen under hela sin fortsatta karriär, även hos en annan arbetsgivare eller i egen verksamhet.
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Argumenten bet inte på disciplinnämnden. Samfundets regler ålägger ledamöterna att bekosta utbildning och examen för anställda biträdande jurister. Enligt nämnden betyder det att arbetsgivaren slutligt ska bära kostnaden och inte bara ligga ute med pengarna. Hur ett återbetalningsvillkor formuleras saknar därför betydelse.
Samtliga tre delägare prickas.
Inte första gången
Beslutet ligger i linje med tidigare praxis. I ett ärende från 2023 hade en advokat avtalat att byrån fick kräva tillbaka ersättningen för kurserna inför advokatexamen om den biträdande juristen slutade inom 24 månader.
Nämnden ansåg att överenskommelsen stred mot reglerna för advokatexamen och dessutom låste fast juristen. Advokaten fick en erinran. Det framgår av en rapport från tillsynsenheten.
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Tidigare i år fattade nämnden två disciplinbeslut om oskäliga villkor för biträdande jurister. Där slog nämnden fast att principalen ansvarar för skäliga anställningsvillkor, oavsett vad den anställde själv har godkänt i avtalet.
Nämndens ledamöter Viviénne Dahlstrand och Paula Save varnade för att återbetalningskrav mot arbetsgivaren ”riskerar att skapa en inlåsningseffekt för den biträdande juristen”.
Skärpt tillsyn
Anställningsvillkoren för biträdande jurister har fått allt större fokus. Under 2025 granskade tillsynsenheten principalansvaret och de biträdande juristernas anställningsvillkor på 32 advokatbyråer.
Samma år ökade antalet disciplinärenden som samfundet självt tagit initiativ till med över 40 procent jämfört med året innan, enligt samfundets verksamhetsberättelse.