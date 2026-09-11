Byrå prickas – lät juristerna betala tillbaka advokatexamen

Villkoren i byråns anställningsavtal upptäcktes vid en granskning som Advokatsamfundets tillsynsenhet gjorde, rapporterar Dagens Juridik.

En biträdande jurist som lämnade byrån kort efter en kurs eller advokatexamen blev skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Beloppet skrevs ned med en tolftedel per månad under ett år.

Missa inte: Högerpopulister lånade Ikeas logga – nu får de mothugg i EU-domstolen. Realtid

Pengarna skulle i första hand tas ur innestående semesterlön och i andra hand kvittas mot lönen under uppsägningstiden.

Villkoren hade tagits fram och tillämpats inom ramen för ett gemensamt delägaransvar. Principalansvaret för de biträdande juristerna delades dessutom mellan delägarna. Därför inledde samfundets styrelse ett disciplinärende mot tre advokater.

Hänvisade till arbetsrätten

Advokaterna försvarade sig med arbetsrättslig praxis. Enligt den kan klausuler om återbetalning av utbildningskostnader i princip godtas om de är skriftliga, frivilliga, tydliga, tidsbegränsade och proportionerliga.

De framhöll också att juristerna har nytta av utbildningen under hela sin fortsatta karriär, även hos en annan arbetsgivare eller i egen verksamhet.

ANNONS

Läs även: Bilförsäljaren blev prins över en natt: Här är allt han fick och inte. Dagens PS

Argumenten bet inte på disciplinnämnden. Samfundets regler ålägger ledamöterna att bekosta utbildning och examen för anställda biträdande jurister. Enligt nämnden betyder det att arbetsgivaren slutligt ska bära kostnaden och inte bara ligga ute med pengarna. Hur ett återbetalningsvillkor formuleras saknar därför betydelse.

Samtliga tre delägare prickas.