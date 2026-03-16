Advokat får mångårigt fängelsestraff för grov penningtvätt

Stockholms tingsrätt meddelade på fredagen dom i det uppmärksammade målet mot advokaten, som åtalats av Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt.

Utöver fängelsestraffet döms advokaten till fem års näringsförbud och rådgivningsförbud, ett förbud som träder i kraft omedelbart, skriver Länstidningen Södertälje.

Missa inte: Köpte aktier före miljardaffär – brodern frias nu i hovrätten. Realtid

Kontrollerade inte ursprunget för hundratals miljoner kronor

Enligt åtalet, som väcktes i slutet av oktober förra året, hade advokaten låtit 147 miljoner kronor flöda genom advokatbyråns klientmedelskonto utan att kontrollera pengarnas ursprung.

Pengarna kom bland annat från två bostadsrättsföreningar och ett byggbolag kopplade till en Södertäljeföretagare, vars företagskonton stängts av banken med hänvisning till bristande kundkännedom.

Tingsrätten slår fast att advokaten gjort vissa kontroller, men att de inte räckt till.

”Han har gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande”, skriver rätten i domen, enligt SVT.

Att påföljden blev fängelse motiveras bland annat av de stora beloppen och av att pengarna förts via klientmedelskontot, som åtnjuter visst skydd från insyn.

Läs även: Svenskt Näringsliv: EU:s AI-regler driver miljardbolag till USA. Dagens PS

Advokaten har under hela processen nekat till brott. ”Det är pengar från bostadsförsäljningar och inte några kriminella pengar”, sade han till SVT när åtalet väcktes.

Åklagarens krav på att advokaten ska återbetala de drygt 600 000 kronor han tjänat på upplägget avslogs av rätten.