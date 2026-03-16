En advokat verksam i Södertälje, döms till tre år och åtta månaders fängelse efter att ha låtit klienter slussa nära 150 miljoner kronor via advokatbyråns konto utan tillräckliga kontroller.
Advokat får mångårigt fängelsestraff för grov penningtvätt
Stockholms tingsrätt meddelade på fredagen dom i det uppmärksammade målet mot advokaten, som åtalats av Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt.
Utöver fängelsestraffet döms advokaten till fem års näringsförbud och rådgivningsförbud, ett förbud som träder i kraft omedelbart, skriver Länstidningen Södertälje.
Kontrollerade inte ursprunget för hundratals miljoner kronor
Enligt åtalet, som väcktes i slutet av oktober förra året, hade advokaten låtit 147 miljoner kronor flöda genom advokatbyråns klientmedelskonto utan att kontrollera pengarnas ursprung.
Pengarna kom bland annat från två bostadsrättsföreningar och ett byggbolag kopplade till en Södertäljeföretagare, vars företagskonton stängts av banken med hänvisning till bristande kundkännedom.
Tingsrätten slår fast att advokaten gjort vissa kontroller, men att de inte räckt till.
”Han har gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande”, skriver rätten i domen, enligt SVT.
Att påföljden blev fängelse motiveras bland annat av de stora beloppen och av att pengarna förts via klientmedelskontot, som åtnjuter visst skydd från insyn.
Advokaten har under hela processen nekat till brott. ”Det är pengar från bostadsförsäljningar och inte några kriminella pengar”, sade han till SVT när åtalet väcktes.
Åklagarens krav på att advokaten ska återbetala de drygt 600 000 kronor han tjänat på upplägget avslogs av rätten.
Kommer att överklaga
Försvarsadvokaten Henrik Olsson Lilja meddelar att domen kommer att överklagas.
”Vi förväntar oss att hovrätten gör en helt annan bedömning”, säger han till SVT, och tillägger att han anser lagstiftningen på området vara rättsosäker.’
Fallet bedöms få stor principiell betydelse för hur advokatbyråers klientmedelskonton får användas.
Redan i januari 2025 gick Advokatsamfundet ut med en rekommendation om att undvika sådana transaktioner på grund av penningtvättsrisken, uppger SVT.
Bakgrunden går tillbaka till Ekobrottsmyndighetens stora Södertäljeinsats i maj 2021, då ett par hundra bankkonton stängdes på kort tid. Advokaten tog sig då an flera av de drabbade företagarnas ärenden, skriver LT.