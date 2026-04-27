De utmanar advokatbyråernas timtaxa – "Som ett svart hål"

Kostnadsförutsägbarhet i stället för obehagliga överraskningar

Fondias modell vänder sig till två typer av kunder: bolag som saknar egna jurister och behöver en outsourcad juridikfunktion, och bolag med befintliga jurister som behöver en förlängd arm, ett utökat team, exempelvis vid ett s.k. Post-Merger-Integration-projekt, ett compliance-projekt eller vid tillfälliga toppar i arbetsbelastningen eller som partner att utföra en del av det interna juridiska arbetet, så att interna teamet kan hitta ett bättre fokus.

Swedjemark är tydlig med vad hon ser som den gamla modellens största brist.

“Det är som ett svart hål. Man lägger ut någonting och ser ingenting, ingenting, ingenting – och så kommer det en faktura. Vi vill ge mer transparens kring vad vi faktiskt gör, och kunden ska ha en kostnadsförutsägbarhet utan obehagliga överraskningar”.

ANNONS

Den bilden känner igen av Olle Flygt, advokat med tre decennier i branschen och tidigare verksam på Vinge och Mannheimer Swartling, som pekat på att affärsmodellen bygger på hävstång: en partner fakturerar 7 000–9 000 kronor i timmen med ett antal biträdande jurister under sig som kostar en bråkdel.

“Det finns en konflikt mellan advokatbyråns krav på stor lönsamhet och vad som är bästa rådgivning, har Flygt tidigare sagt till Realtid.

Seniora jurister – ett medvetet val

En annan distinktion som Swedjemark lyfter fram handlar om organisationens uppbyggnad. Fondia har medvetet valt att inte replikera advokatbyråernas pyramid med många juniora jurister i botten.

“Det som verkligen gör skillnad idag är den kontextuella förståelsen – att förstå kunden, affärsbehoven, att kunna tänka strategiskt och ha ett gott omdöme. Vi har verkligen medvetet valt att bygga en organisation med seniora, erfarna och affärsmässiga jurister”.

Det valet gör också att Fondia sitter annorlunda i förhållande till AI-utvecklingen jämfört med traditionella advokatbyråer.

“Det är lättare för oss att bara addera AI och få en bra totaloperativ modell. Byråerna sitter med utmaningen att de har juniora resurser som AI kan göra ganska likartade saker som. Det problemet har inte vi på samma sätt, säger Swedjemark.

ANNONS

Flera av Fondias jurister är dessutom rekryterade från bolagssidan, före detta bolagsjurister som trivs med att arbeta nära affären snarare än med enstaka uppdrag.

Proaktivitet som affärsidé

En central del av Fondias erbjudande handlar om proaktivitet.

I takt med att regelverken blir fler och mer komplexa, tex. Inom AI Data, Cyber, ESG och konsumentskydd, och nya risker växer fram ökar behovet av en juridisk partner som inte bara svarar på frågor utan aktivt bevakar vad som är på gång.

“Vi vill hjälpa våra kunder att förebygga och förutse problem. Det är ett enormt värde jämfört med att adressera ett problem när det väl uppkommit. Det är då man verkligen skapar värde”, säger Swedjemark.

Hon konstaterar att timarvodesmodellen troligen kommer att fasas ut alltmer, fast i vilken takt återstår att se.

“ I ett långsiktigt perspektiv tror jag det. Det är drivet av AI, men även annat. Det som är kul för oss är att vi redan från start har tänkt i de termerna. Vi tycker det är spännande att marknaden nu får upp ögonen för de modellerna”.

ANNONS