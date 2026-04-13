Gruvjuristen: "Politikerna måste sluta lägga hinder i vägen"

Pia Pehrson, advokat och partner på Foyen Advokatfirma är ansvarig för byråns mark- och miljörättsgrupp och sammankallande för advokatfirmans gruvgrupp.

Hon beskriver en bransch som präglas av höga trösklar, både juridiska och finansiella.

”Det är dubbelprövning i Sverige. Det räcker inte med en bearbetningskoncession enligt minerallagen, utan du ska också ha ett miljötillstånd enligt miljöbalken”, säger Pehrson till Realtid och pekar på att detta gör processen extra komplicerad jämfört med exempelvis täktverksamhet.

Till det kommer ofta ytterligare prövningar kopplade till Natura 2000-områden, skyddade arter och rennäringens intressen.

Sammantaget innebär det att det kan ta många år innan ett gruvprojekt får grönt ljus. om det ens får det.

Kapitalförsörjningen en flaskhals

En central utmaning är att hitta finansiering, inte minst i de tidiga skedena. Prospektering kräver stora resurser och långt ifrån alla undersökningar leder till en lönsam fyndighet.

”Det är inte bara ett problem i Norden, utan överallt i världen. Det finns väldigt mycket annat som kapitalet kan syssla med”, säger Pehrson.

Tillståndsfrågor är och förblir oerhört viktiga för framtidens gruvindustri i Sverige.

Hon lyfter Kanada som ett föredöme, där staten erbjuder direktstöd och fördelaktiga lån till gruvprojekt i tidigt skede, bland annat i samarbete med ursprungsbefolkningen.

EU har genom Critical Raw Materials Act signalerat liknande ambitioner, men de konkreta finansieringslösningarna har ännu inte fallit på plats, enligt Pehrson.

”Om man har höga ambitioner med Critical Raw Materials Act så måste man också hitta lösningar på finansiering”, säger hon.