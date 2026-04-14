Adam Hillawi, försteförhandlare på Hyresgästföreningen Stockholm, tillbakavisar Titanias bild av konflikten. Enligt honom handlar tvisten enbart om hyresnivåerna.
Hyresgästföreningen: "Tvisten handlar om de höga hyrorna – inget annat"
Konflikten mellan Titania och Hyresgästföreningen om hyrorna i bolagets nyproducerade lägenheter fortsätter att trappas upp.
Titanias vd Einar Janson har tidigare till Realtid sagt att tvisten i grunden handlar om att Hyresgästföreningen vill slå ut konkurrenten Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), som förhandlat hyrorna å hyresgästernas vägnar.
Men den bilden avvisas av Adam Hillawi, försteförhandlare på Hyresgästföreningen Stockholm.
”Den här tvisten handlar om de höga hyrorna som Titania debiterar till hyresgästerna. Hyresgästerna har kommit till oss och har velat att vi ska agera fullmakt åt dem för att pröva de här höga hyrorna, och det är det vi gör nu”, säger han till Realtid.
Ifrågasätter FSH:s roll
Hillawi ifrågasätter samtidigt FSH:s legitimitet som förhandlingspart. Föreningen bildades av sju bostadsförmedlare och har enligt honom som syfte att maximera bruksvärdeshyrorna.
”Vi har sju fastighetsbolag som går samman och bildar en förening och så säger de att de representerar hyresgästernas intressen. Och med det förhandla fram skyhöga hyror”, säger han.
Hyresgästerna har inte själva förhandlat hyrorna, utan flyttat in i lägenheterna och blivit anslutna till FSH i efterhand.
Hillawi betonar att Hyresgästföreningen har en skyldighet att agera när boende vänder sig till organisationen och menar att deras hyror är oskäliga.
”Den rättigheten måste en hyresgäst kunna ha”, säger Hillawi.
Tror på sänkta hyror
Tvisten rör hyror i nyproducerade lägenheter i bland annat Rågsved, Vallentuna och Täby. Hillawi menar att hyresnivåerna inte motsvarar lägenheternas lägen och standard.
Hillawi säger sig ha goda förhoppningar om utgången i Hyresnämnden.
”Jag tror att vi har goda möjligheter att få igenom ett sänkningsbeslut. Vi kommer att visa på det jämförelsematerial vi har”, säger han.
Beslut kan dröja
Enligt Hillawi kan Hyresnämndens beslut ta minst ett år. Om beslutet faller till Titanias nackdel kan det få dominoeffekter för hyrorna i övriga lägenheter i bolagets bestånd, eftersom husen till stor del är likvärdiga.
”Det är ett viktigt beslut, speciellt för hyresgästerna”, säger Hillawi.
Titania har tidigare uppgett att bolaget är berett att överklaga ett negativt beslut hela vägen till Europadomstolen.