Hyresgästföreningen: "Tvisten handlar om de höga hyrorna – inget annat"

Konflikten mellan Titania och Hyresgästföreningen om hyrorna i bolagets nyproducerade lägenheter fortsätter att trappas upp.

Titanias vd Einar Janson har tidigare till Realtid sagt att tvisten i grunden handlar om att Hyresgästföreningen vill slå ut konkurrenten Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), som förhandlat hyrorna å hyresgästernas vägnar.

Men den bilden avvisas av Adam Hillawi, försteförhandlare på Hyresgästföreningen Stockholm.

”Den här tvisten handlar om de höga hyrorna som Titania debiterar till hyresgästerna. Hyresgästerna har kommit till oss och har velat att vi ska agera fullmakt åt dem för att pröva de här höga hyrorna, och det är det vi gör nu”, säger han till Realtid.

Ifrågasätter FSH:s roll

Hillawi ifrågasätter samtidigt FSH:s legitimitet som förhandlingspart. Föreningen bildades av sju bostadsförmedlare och har enligt honom som syfte att maximera bruksvärdeshyrorna.

”Vi har sju fastighetsbolag som går samman och bildar en förening och så säger de att de representerar hyresgästernas intressen. Och med det förhandla fram skyhöga hyror”, säger han.

ANNONS

Hyresgästerna har inte själva förhandlat hyrorna, utan flyttat in i lägenheterna och blivit anslutna till FSH i efterhand.

Hillawi betonar att Hyresgästföreningen har en skyldighet att agera när boende vänder sig till organisationen och menar att deras hyror är oskäliga.

”Den rättigheten måste en hyresgäst kunna ha”, säger Hillawi.