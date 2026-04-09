Miljardärsson utmanar advokatbyrås extrema arvode

Alberto Safra är son till Joseph Safra, som före sin död 2020 beskrevs som världens rikaste bankir och som byggde upp ett globalt imperium av banker, fastigheter och jordbruksverksamhet baserat i Brasilien.

Efter faderns bortgång uppstod en bitter arvstvist om familjens förmögenhet, värderad till omkring 23 miljarder dollar.

Alberto Safra hävdade att hans far led av kognitiv nedsättning när testamentet ändrades 2019 för att göra honom arvlös, rapporterar City AM.

Advokatbyrå debiterade 35 miljoner dollar

För att hantera tvisten anlitade Safra den amerikanska advokatbyrån WilmerHale 2022. Byrån debiterade totalt drygt 35,3 miljoner dollar för arbete mellan september 2022 och juli 2024, enligt Financial Times.

Timarvoden för partners låg på upp till 2 100 dollar per timme, och biträdande jurister fakturerade mellan 715 och 1 055 dollar i timmen.

ANNONS

Faktureringen nådde extrema nivåer. En enda dag i juni 2023 debiterade WilmerHales team 130,3 arbetstimmar, till en kostnad av 162 312 dollar.

En partner uppgavs ha arbetat över 17 timmar per dag vid vissa tillfällen.

Utöver arvoden tillkom höga rese- och boendekostnader. En enda flygresa från New York till London fakturerades med över 11 000 dollar, och logi i London för ett partnerbesök kostade drygt 6 000 dollar.

Fakturan omfattade även kostnader för sekreterarstöd på sena kvällar och matbeställningar till teamet i London under intensiva arbetsperioder.