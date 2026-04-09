Den brasilianske miljardären Alberto Safra har vunnit rätten att få en amerikansk advokatbyrås faktura på över 35 miljoner dollar granskad av en brittisk domstol. Fallet bleyser de skenande arvodena inom den internationella advokatvärlden.
Miljardärsson utmanar advokatbyrås extrema arvode
Alberto Safra är son till Joseph Safra, som före sin död 2020 beskrevs som världens rikaste bankir och som byggde upp ett globalt imperium av banker, fastigheter och jordbruksverksamhet baserat i Brasilien.
Efter faderns bortgång uppstod en bitter arvstvist om familjens förmögenhet, värderad till omkring 23 miljarder dollar.
Alberto Safra hävdade att hans far led av kognitiv nedsättning när testamentet ändrades 2019 för att göra honom arvlös, rapporterar City AM.
Advokatbyrå debiterade 35 miljoner dollar
För att hantera tvisten anlitade Safra den amerikanska advokatbyrån WilmerHale 2022. Byrån debiterade totalt drygt 35,3 miljoner dollar för arbete mellan september 2022 och juli 2024, enligt Financial Times.
Timarvoden för partners låg på upp till 2 100 dollar per timme, och biträdande jurister fakturerade mellan 715 och 1 055 dollar i timmen.
Faktureringen nådde extrema nivåer. En enda dag i juni 2023 debiterade WilmerHales team 130,3 arbetstimmar, till en kostnad av 162 312 dollar.
En partner uppgavs ha arbetat över 17 timmar per dag vid vissa tillfällen.
Utöver arvoden tillkom höga rese- och boendekostnader. En enda flygresa från New York till London fakturerades med över 11 000 dollar, och logi i London för ett partnerbesök kostade drygt 6 000 dollar.
Fakturan omfattade även kostnader för sekreterarstöd på sena kvällar och matbeställningar till teamet i London under intensiva arbetsperioder.
Aldrig tidigare stött på sådana kostnader
I sitt beslut på onsdagen konstaterade den brittiske domaren Colum Charles Leonard att han aldrig tidigare stött på ett fall där sådana kostnadsnivåer ackumulerats med så begränsad information till klienten.
WilmerHale hade dessutom höjt sina timarvoden två gånger under uppdraget utan att korrekt informera klienten.
Domaren slog fast att Safras avtal med byrån var ett vanligt uppdragsavtal, inte ett så kallat ”contentious business agreement” som byrån hävdat, en viktig distinktion som gör det lättare att ifrågasätta fakturan.
Safra slipper betala de återstående 18,9 miljoner dollar som byrån krävt, i avvaktan på domstolens granskning av vad som var rimligt och proportionerligt.
Själva arvstvisten involverade fem skiljeförfaranden avslutades genom en förlikning inom familjen Safra.