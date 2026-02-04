En förundersökning om misstänkt grov penningtvätt har försenats kraftigt. En åklagare missade en deadline för att förnya frysningen av tillgångar. Över två miljoner kronor hann försvinna.
Åklagarens miss gjorde att miljoner försvann
Totalt har över åtta miljoner kronor flödat genom bolagets bankkonto, pengar som åklagaren misstänker härrör från olika bedrägerier och satts in för att sedan slussas vidare.
Martin Drugge, nuvarande åklagare i målet, bekräftar för Sveriges Radio att utredningen drabbats av betydande förseningar.
En av hans företrädare lyckades få domstolens godkännande att frysa tillgångarna på bolagets konton, men när en annan åklagare sedan missade att förnya begäran släpptes pengarna fria.
Avsaknad av tillgång försenade ärendet
Drugge förklarar att avsaknaden av frysta tillgångar paradoxalt nog bidrog till ytterligare fördröjningar.
”Normalt sett när man har tvångsmedel i ärendet, oaktat om det är saker i beslag eller frihetsberövade, så innebär det att ärendet får prioritet och handläggs med förtur både av polis och åklagare”, säger han till Sveriges Radio.
Resursfördelning har bidragit till förseningen
Utredningen har även hämmats av att resurser styrts om till mer akut brottslighet, däribland gängvåld.
Enligt Drugge har ärendet dessutom vandrat mellan flera åklagare och utredande poliser, vilket ytterligare bidragit till de långa handläggningstiderna.
Ekots granskning visar att det utredda bolaget och flera andra företag på samma adress kan kopplas till en grupp affärsmän som under mer än ett decennium marknadsfört kryptoplattformar och fastighetsbolag. Satsningarna har gång på gång kraschat i konkurser och brottsutredningar.
Affärsman fick tre års fängelse
En central figur i nätverket är en 50-årig affärsman som i september 2025 dömdes till tre års fängelse av Svea hovrätt för grova bokföringsbrott, enligt Sveriges Radio.
Mannen har under åren stått bakom en rad projekt som utåt framställts som lovande tekniska innovationer men som sedan kollapsat. Han har tillbakavisat alla anklagelser om brott och bedrägerier och hävdat att han själv blivit utsatt för oegentligheter.
Koppling mellan organiserad och ekonomisk brottslighet
Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten har tidigare kommenterat granskningarna och konstaterat att den ekonomiska brottsligheten i dag är nära sammanflätad med den organiserade brottsligheten.
Han beskrev det som ”förskräckande” att affärsnätverk under lång tid kunnat kombinera marknadsföring mot småsparare med kryptokrascher och kontakter med grovt kriminella.
Problembilden bekräftas av en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).
Enligt studien omsätter den kriminella ekonomin i Sverige cirka 352 miljarder kronor per år och genererar vinster på 185 miljarder, mer än dubbelt så mycket som statens årliga utgifter för hela rättsväsendet. R
apporten visar att den kriminella ekonomin till största delen utgörs av exploatering av det svenska samhällssystemet, snarare än traditionell brottslighet som narkotikahandel.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
