Åklagarens miss gjorde att miljoner försvann

Totalt har över åtta miljoner kronor flödat genom bolagets bankkonto, pengar som åklagaren misstänker härrör från olika bedrägerier och satts in för att sedan slussas vidare.

Martin Drugge, nuvarande åklagare i målet, bekräftar för Sveriges Radio att utredningen drabbats av betydande förseningar.

En av hans företrädare lyckades få domstolens godkännande att frysa tillgångarna på bolagets konton, men när en annan åklagare sedan missade att förnya begäran släpptes pengarna fria.

Avsaknad av tillgång försenade ärendet

Drugge förklarar att avsaknaden av frysta tillgångar paradoxalt nog bidrog till ytterligare fördröjningar.

”Normalt sett när man har tvångsmedel i ärendet, oaktat om det är saker i beslag eller frihetsberövade, så innebär det att ärendet får prioritet och handläggs med förtur både av polis och åklagare”, säger han till Sveriges Radio.