01 feb. 2026

Realtid
Gick du på Amazons senaste bortförklaring?

Juridik

Experten om vår tids korruption: "Man köper sig fri från ansvar”

Parul Sharma
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 31 jan. 2026Publicerad: 31 jan. 2026

Svenska myndigheter och kommuner upphandlar varor och tjänster för över 1 000 miljarder kronor varje år. Med köpkraften följer också ett ansvar och en risk för korruption.

I sin nya handbok visar Parul Sharma hur offentlig sektor kan arbeta mer systematiskt och ta verkligt ansvar i globala leverantörsled.

Ett kraftfullt verktyg – som inte används fullt ut

”Läget är akut”, säger Parul. Offentlig upphandling är enligt henne ett av samhällets starkaste styrmedel, inte minst i högriskländer där svenska skattemedel indirekt påverkar arbetsvillkor, miljö och mänskliga rättigheter.

Sverige köper allt från sjukvårdskläder och kirurgiskt material till livsmedel och textilier från länder som Pakistan, Kina, Kambodja och Thailand. I både produktion och leverans uppstår enligt Sharma återkommande problem kopplade till korruption, miljöfarligt arbete och exploatering av arbetskraft.

Siffrorna som chockar

I boken lyfter Sharma statistik som ofta överraskar även erfarna upphandlare. Globalt klassas omkring 50 miljoner människor som nutida slavar, många kopplade till västerländska värdekedjor.

Byggbranschen, som är central i offentlig upphandling, uppskattas samtidigt omsätta hissnand belopp i korruptionsrelaterade flöden.

”Ofta handlar det om att man köper sig fritt från ansvar”, säger hon och pekar på social dumpning och utnyttjande av migrantarbetare, både internationellt och i Sverige.

Korruption sitter närmare än man tror

En av de tydligaste slutsatserna är att bristerna inte främst finns i regelverken, utan i genomförandet. Myndigheter och kommuner har enligt Sharma inte investerat tillräckligt i kompetens hos inköpare och upphandlare.

”Man ställer krav via uppförandekoder och avtal, men saknar resurser och kunskap för att följa upp dem i praktiken”, säger hon. Resultatet blir att hållbarhetsarbetet fastnar i teorin.

Upphandlaren – den viktigaste nyckelrollen

I handboken argumenterar Sharma för att upphandlare och inköpare är den mest centrala professionen i arbetet med mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Med rätt mandat, utbildning och verktyg kan de både minska mänskligt lidande och begränsa stora ekonomiska förluster.

Hon beskriver också hur många upphandlare i dag känner stress och otillräcklighet inför kraven, just för att de saknar stöd att följa leverantörsled som sträcker sig över flera kontinenter.

”Det går att göra skillnad på riktigt”

Budskapet är tydligt: med riktade investeringar i kompetens och uppföljning kan offentlig sektor använda sin köpkraft för faktisk förändring, inte bara formell efterlevnad.

”Det är först när vi flyttar fokus från policydokument till människor och processer som verklig förändring sker”, säger Parul Sharma.

IntervjuKorruption
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

