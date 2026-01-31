Experten om vår tids korruption: "Man köper sig fri från ansvar”

I sin nya handbok visar Parul Sharma hur offentlig sektor kan arbeta mer systematiskt och ta verkligt ansvar i globala leverantörsled.

Ett kraftfullt verktyg – som inte används fullt ut

”Läget är akut”, säger Parul. Offentlig upphandling är enligt henne ett av samhällets starkaste styrmedel, inte minst i högriskländer där svenska skattemedel indirekt påverkar arbetsvillkor, miljö och mänskliga rättigheter.

Sverige köper allt från sjukvårdskläder och kirurgiskt material till livsmedel och textilier från länder som Pakistan, Kina, Kambodja och Thailand. I både produktion och leverans uppstår enligt Sharma återkommande problem kopplade till korruption, miljöfarligt arbete och exploatering av arbetskraft.

Siffrorna som chockar

I boken lyfter Sharma statistik som ofta överraskar även erfarna upphandlare. Globalt klassas omkring 50 miljoner människor som nutida slavar, många kopplade till västerländska värdekedjor.

Byggbranschen, som är central i offentlig upphandling, uppskattas samtidigt omsätta hissnand belopp i korruptionsrelaterade flöden.

”Ofta handlar det om att man köper sig fritt från ansvar”, säger hon och pekar på social dumpning och utnyttjande av migrantarbetare, både internationellt och i Sverige.

Korruption sitter närmare än man tror

En av de tydligaste slutsatserna är att bristerna inte främst finns i regelverken, utan i genomförandet. Myndigheter och kommuner har enligt Sharma inte investerat tillräckligt i kompetens hos inköpare och upphandlare.

”Man ställer krav via uppförandekoder och avtal, men saknar resurser och kunskap för att följa upp dem i praktiken”, säger hon. Resultatet blir att hållbarhetsarbetet fastnar i teorin.

