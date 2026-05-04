Nu har tusentals jurister anslutit sig till rättsstatsuppropet

Det startade med en debattartikel i Dagens Nyheter förra veckan, signerad av 33 jurister, professorer och tidigare justitieråd.

Vid måndagsmorgonen uppgick antalet underskrifter till 1 165, enligt Dagens Juridik, och listan väntas fortsätta växa under dagen.

Bland de som anslutit sig återfinns yrkesverksamma domare, två tidigare rikspolischefer, ett 20-tal åklagare och över 130 advokater.

Varnar för genomgripande omvandling

I debattartikeln varnar undertecknarna för att den pågående politiska omläggningen inom bland annat migrations- och straffrätten sammantaget utgör den mest genomgripande omdaningen av svenskt rättsväsende i modern tid.

Centrala principer som legalitet, likabehandling och domstolarnas oberoende försvagas enligt dem i snabb takt.

En återkommande kritik är att de lagstiftningsmekanismer som ska fungera som skyddsnät, utredningskrav, remisstider och Lagrådets granskning, undergrävs.

Juridiska invändningar från remissinstanser och akademiker ska enligt uppropet systematiskt avfärdas som ”aktivism” snarare än tas på allvar som välgrundad rättslig analys.