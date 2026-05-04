AI-hallucineringar skakar juridiken – nu krävs chefsansvar

En federal domare i San Francisco har bötfällt en advokatbyrås ledande partner efter att en underordnad jurist lämnat in en inlaga med en falsk rättsfallshänvisning, rapporterar Reuters.

Enligt domare Peter Kang räcker det inte att skylla på den som faktiskt använde AI-verktyget, den som leder byrån bär också ansvar.

”Chefer på advokatbyråer har en skyldighet att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att alla jurister på byrån gör korrekta framställningar till domstolen, skriver Kang i sitt beslut.

Den ansvarige partnern, Lenden Webb, fick en formell tillrättavisning, böter på 1 001 dollar samt krav på att genomgå utbildning i både ledarskap och etisk AI-användning.

Webb erkände inför rätten att han inte granskat inlagan trots att hans namn stod på den, och trots att han läst en ansvarsfriskrivning från AI-leverantören om risken för fel.

Elitbyrå tvingades backa

Fallet i San Francisco är inte isolerat. I april i år tvingades den ansedda Wall Street-byrån Sullivan & Cromwell erkänna att en inlaga till en federal konkursdomstol i New York innehöll flera AI-genererade felaktigheter.

Det rörde sig om en process kopplad till Prince Group och anklagelser om bedrägerier och penningtvätt.

Felen, som inkluderade felciterade rättsfall och missvisande lagtolkningar, upptäcktes av motpartens jurister. Byrån uppgav att interna riktlinjer för AI-användning inte hade följts, och har sedan dess korrigerat materialet.