Domstol: Olagligt att sparka anställda på grund av AI

Fallet rör en kvalitetssäkringsexpert vid ett kinesiskt teknikföretag, identifierad som Zhou, som tjänade 25 000 yuan i månaden och vars arbetsuppgifter gradvis togs över av stora språkmodeller.

Missa inte: EU riskerar att slösa bort 230 miljarder kronor på AI‑center. Realtid

När företaget ville omplacera honom med en lönesänkning på 40 procent vägrade han, och avskedades. Företaget pekade på AI-driven omstrukturering som grund för uppsägningen.

Domstolen sa nej

Domstolen i Hangzhou underkände argumentationen. Domstolen konstaterade att ”de uppsägningsgrunder som företaget åberopade inte omfattades av negativa omständigheter såsom nedskärningar i verksamheten eller operativa svårigheter”, och att de inte heller uppfyllde det rättsliga villkor som gör det omöjligt att fortsätta ett anställningsavtal, skriver NPR.

Läs även: Analys: Fyra tecken på AI-fest – börsen kan lyfta 30 procent. Dagens PS

Zhou tillerkändes kompensation.

Domstolen underströk att företag visserligen är fria att investera i ny teknik, men att det inte ger dem rätt att ensidigt säga upp anställda eller sänka löner till följd av tekniska framsteg.

ANNONS

Prioritet ska i stället ges åt omskolning och omställning till roller som kräver mer mänsklig kompetens.