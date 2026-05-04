En domstol i Kina har slagit fast att företag inte får säga upp anställda med motiveringen att artificiell intelligens kan utföra jobbet billigare. Domen ses som ett prejudikat med potentiellt vittgående konsekvenser för arbetsrätten i en tid av snabb AI-utbredning.
Domstol: Olagligt att sparka anställda på grund av AI
Fallet rör en kvalitetssäkringsexpert vid ett kinesiskt teknikföretag, identifierad som Zhou, som tjänade 25 000 yuan i månaden och vars arbetsuppgifter gradvis togs över av stora språkmodeller.
Missa inte: EU riskerar att slösa bort 230 miljarder kronor på AI‑center. Realtid
När företaget ville omplacera honom med en lönesänkning på 40 procent vägrade han, och avskedades. Företaget pekade på AI-driven omstrukturering som grund för uppsägningen.
Domstolen sa nej
Domstolen i Hangzhou underkände argumentationen. Domstolen konstaterade att ”de uppsägningsgrunder som företaget åberopade inte omfattades av negativa omständigheter såsom nedskärningar i verksamheten eller operativa svårigheter”, och att de inte heller uppfyllde det rättsliga villkor som gör det omöjligt att fortsätta ett anställningsavtal, skriver NPR.
Läs även: Analys: Fyra tecken på AI-fest – börsen kan lyfta 30 procent. Dagens PS
Zhou tillerkändes kompensation.
Domstolen underströk att företag visserligen är fria att investera i ny teknik, men att det inte ger dem rätt att ensidigt säga upp anställda eller sänka löner till följd av tekniska framsteg.
Prioritet ska i stället ges åt omskolning och omställning till roller som kräver mer mänsklig kompetens.
Inte första fallet
Ett liknande fall från Peking, där en kartläggningsarbetare avskedades efter att AI tagit över hans uppgifter, avgjordes på samma sätt av en skiljedomspanel.
Missa inte: Chefredaktören: ”Behandla din AI-chatt som om den är offentlig”. Realtid
Även där fastslogs att företagets val att implementera AI var en frivillig affärsstrategi och att kostnaderna för den tekniska omställningen inte kan vältas över på de anställda, rapporterar Tom’s Hardware.
Stor omställning i Kina
Domarna faller i ett känsligt läge.
Kina driver på för bred AI-adoption som del av en nationell strategi för teknologisk dominans, men kommunistpartiet har samtidigt tydligt prioriterat stabilitet på arbetsmarknaden, inte minst mot bakgrund av hög ungdomsarbetslöshet och en avmattad ekonomi.
Läs även: Riskkapitalist: Rädda hem era AI-pengar – snabbt. Dagens PS
Rättsexperter beskriver domarna som en signal om att Kina vill balansera snabb AI-utbyggnad med ett grundläggande arbetarskydd.
”Teknologiska framsteg kan vara oåterkalleliga, men de kan inte existera utanför ett rättsligt ramverk”, sade Wang Tianyu, forskare vid Chinese Academy of Social Sciences, till det statliga nyhetsbyrån Xinhua.
Globalt sett pågår en liknande debatt. Sedan ingången av 2026 har nära 80 000 amerikanska teknikarbetare förlorat jobbet med AI som angiven orsak.