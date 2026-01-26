Svartarbete större än droger – så tjänar kriminella pengar i Sverige

Resultaten från studien utförd av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) är att svartarbete och skatteundandragande, inte narkotikahandel eller annan traditionell organiserad brottslighet, utgör den klart dominerande delen.

Svartarbete svarar ensamt för 189 miljarder kronor av den totala omsättningen, vilket motsvarar mer än hälften av den kriminella ekonomin.

Skattefusk är lejonparten

Tillsammans med skattefusk uppgår den så kallade svarta ekonomin till 224 miljarder kronor per år, eller 64 procent av totalen.

”Den kriminella ekonomin till största del utgörs av exploatering av det svenska samhällssystemet. Lejonparten kommer från undandragande av skatter och avgifter i legala aktiviteter, snarare än från mer traditionella former av brottslighet som narkotikahandel”, skriver rapportförfattarna Amir Rostami, Hernan Mondani, Johan Mellberg och Jesper Roine.