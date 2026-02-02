En brittisk advokat har fått sin licens indragen efter att ha gjort över 80 otillåtna överföringar från advokatbyråns klientkonto på totalt cirka 1,2 miljoner pund, motsvarande drygt 14,5 miljoner kronor.
"Jag är helt körd": Advokat efter att ha förskringat 14 miljoner
Andrew Cooper, som var delägare på advokatbyrån Streathers Solicitors i London med inriktning på bouppteckningar, gjorde de otillåtna överföringarna mellan augusti 2019 och juni 2022.
Det resulterade i ett underskott på cirka 1,17 miljoner pund, enligt Roll on friday.
Bland de oegentliga betalningarna fanns överföringar till brittiska skattemyndigheten HMRC på totalt omkring 77 000 pund, pengar som Cooper använde för att betala sina egna skatteräkningar.
Andra oreglerade betalningar gjordes till klienter och tredje parter, samtliga utan medgivande från de klienter vars pengar användes.
Ville ändra adress till sin egen
Tribunalen för advokatärenden fick höra att Cooper hade skickat ett brev till HMRC där han begärde att en klients adress skulle ändras till hans egen hemadress.
Han signerade även med en elektronisk signatur i klientens namn för att bekräfta ändringen.
När klienten fick reda på förändringen förnekade Cooper att han kontaktat skattemyndigheten och raderade sitt brev.
När Streathers undersökte ärendet hittade byrån det raderade brevet på Coopers dator. I ett möte med byråns compliance-ansvariga hävdade han att han ändrat adressen för att kunna hantera ärendet mer effektivt.
Reste sig och gick
Några dagar senare kallade byråns compliance-partners till ett nytt möte där de visade Cooper kontoutdrag som framhävde olika tvivelaktiga betalningar.
Cooper kommenterade inte överföringarna, men reste sig till slut och förklarade:
”I am absolutely fucked” (”Jag är helt körd”), varefter han lämnade byggnaden. Byrån avskedade honom i november 2022 och rapporterade honom till brittiska advokatsamfundet SRA.
Blev av med licensen
Tribunalen fann att Coopers motiv var ekonomisk vinning och att underskottet orsakat stor skada för byrån.
Cooper dömdes för oärlighet, maktmissbruk och att hans förseelser var ”avsiktliga, planerade och upprepade” under tre års tid.
Utöver att bli av med sin licens dömdes Cooper att betala närmare 30 000 pund i rättegångskostnader, skriver Roll on Friday.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
