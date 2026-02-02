"Jag är helt körd": Advokat efter att ha förskringat 14 miljoner

Andrew Cooper, som var delägare på advokatbyrån Streathers Solicitors i London med inriktning på bouppteckningar, gjorde de otillåtna överföringarna mellan augusti 2019 och juni 2022.

Det resulterade i ett underskott på cirka 1,17 miljoner pund, enligt Roll on friday.

Bland de oegentliga betalningarna fanns överföringar till brittiska skattemyndigheten HMRC på totalt omkring 77 000 pund, pengar som Cooper använde för att betala sina egna skatteräkningar.

Missa inte: Svartarbete större än droger – så tjänar kriminella pengar i Sverige. Realtid

Andra oreglerade betalningar gjordes till klienter och tredje parter, samtliga utan medgivande från de klienter vars pengar användes.

Ville ändra adress till sin egen

Tribunalen för advokatärenden fick höra att Cooper hade skickat ett brev till HMRC där han begärde att en klients adress skulle ändras till hans egen hemadress.

Han signerade även med en elektronisk signatur i klientens namn för att bekräfta ändringen.

ANNONS

När klienten fick reda på förändringen förnekade Cooper att han kontaktat skattemyndigheten och raderade sitt brev.

Läs även: Experten om vår tids korruption: ”Man köper sig fri från ansvar”. Realtid

När Streathers undersökte ärendet hittade byrån det raderade brevet på Coopers dator. I ett möte med byråns compliance-ansvariga hävdade han att han ändrat adressen för att kunna hantera ärendet mer effektivt.