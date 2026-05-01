Chefredaktören: ”Behandla din AI-chatt som om den är offentlig”

Allt fler svenskar använder AI-tjänster för att effektivisera både arbete och vardag. Men den smidiga tekniken döljer en juridisk och säkerhetsmässig fallgrop.
Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, varnar nu för en falsk trygghet bland användare som tror att deras konversationer är helt privata och säkra.
Många användare ser AI-chatten som en form av slutet ekosystem eller en krypterad kanal där informationen stannar mellan människa och maskin. Edvard Lundkvist menar att detta är en farlig missuppfattning. Ingen har lovat att informationen inte kan lämnas ut – eller hamna i framtida rättsfall.
”Det säkraste sättet är att betrakta det du skriver på nätet som att vem som helst kan läsa det”, säger han.
Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur
En specifik konfliktlinje dras vid juridisk rådgivning. I USA har jurister börjat varna för att den sekretess som normalt råder mellan en klient och en advokat, ett förhållande som är hårt skyddat mot exempelvis husrannsakan, helt saknas när en AI används som rådgivare.
Det finns redan exempel på fall där klienter trott att informationen varit konfidentiell, bara för att se den dyka upp som bevis i rättsprocesser.
Problemet är inte bara juridiskt utan även tekniskt. Stora AI-bolag har redan drabbats av säkerhetsbrister där användare har kunnat läsa varandras chattar.
För företag som använder AI för att utveckla unik mjukvara eller affärshemligheter kan ett enkelt ”loophole” i tjänsten innebära att känslig information läcker till obehöriga.
Lundqvist beskriver dagens läge som ett ”pre-panic moment”. AI är inte bara effektiv på att skapa innehåll, den är även exceptionellt skicklig på att hitta buggar och säkerhetsbrister i mjukvara.
”Vi vet inte vilka säkerhetsläckor som finns för att vi människor inte har hunnit tänka på dem än, men de här robotarna har blivit väldigt bra på att hitta dem”, förklarar Lundkvist.
Trots behovet av reglering menar Lundkvist att lagstiftningen ligger långt efter den tekniska utvecklingen. Förslag om striktare regler bromsas ofta av rädslan för att hämma innovation och hamna på efterkälken mot länder som Kina.
Det finns i nuläget inga garantier för en ”digital biktstol” där fullständig sekretess kan utlovas. För både privatpersoner och företag gäller det att ansaka sitt digitala beteende och inse att det som en gång skrivits i en AI-chatt är mycket svårt, om inte omöjligt, att radera i efterhand.
Den tekniska utvecklingen inom AIrusar fram i en takt som både fascinerar och skrämmer. Men enligt Ali Leylani, ordförande för Stockholm AI och grundare av ett försvarsinriktat AI-bolag, ligger den största risken inte i tekniken i sig, utan i hur vi människor väljer att använda den. Han varnar för att vi håller på att avlasta …
Upsales Technology AB går in i 2026 med fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet i Q1, samtidigt som bolaget genomför en strategisk omstrukturering som skärper fokus på kärnaffären och AI-utvecklingen. Siffrorna för kvartalet visar en fortsatt positiv trend, där både intäktstillväxt och marginaler stärks jämfört med tidigare perioder. – Q1 är slut och fortsatt bra trend …
Försvarsteknik har på kort tid gått från nisch till ett av Europas mest snabbväxande investeringsteman. När modern krigföring förändras ökar efterfrågan på drönare, sensorer, mjukvara och avancerade komponenter – områden där nya bolag nu växer fram i snabb takt. Det är i den utvecklingen som Front Ventures positionerar sig. Investeringsbolaget fokuserar på tidiga tillväxtbolag inom …
Efter ett två veckors uppehåll är Börsbarometern tillbaka. Trots ett skakigt geopolitiskt läge i Mellanöstern och en utdragen konflikt mellan USA och Iran, präglas marknaden just nu av en svårförklarad optimism. Men under ytan bubblar orosmoln som hotar både småbolagens finansiering och den svenska matförsörjningen. För en vecka sen hade de amerikanska börserna stigit tio …
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …