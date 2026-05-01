01 maj
2026

Realtid
Altman har "kontakt med hundratals anställda varje dag"

Chefredaktören: ”Behandla din AI-chatt som om den är offentlig”

"Det säkraste sättet är att betrakta det du skriver på nätet som att vem som helst kan läsa det", säger han.
Edvard Lundkvist

Allt fler svenskar använder AI-tjänster för att effektivisera både arbete och vardag. Men den smidiga tekniken döljer en juridisk och säkerhetsmässig fallgrop.

Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, varnar nu för en falsk trygghet bland användare som tror att deras konversationer är helt privata och säkra.

Många användare ser AI-chatten som en form av slutet ekosystem eller en krypterad kanal där informationen stannar mellan människa och maskin. Edvard Lundkvist menar att detta är en farlig missuppfattning. Ingen har lovat att informationen inte kan lämnas ut – eller hamna i framtida rättsfall.

”Det säkraste sättet är att betrakta det du skriver på nätet som att vem som helst kan läsa det”, säger han.

Bristande skydd jämfört med jurister

En specifik konfliktlinje dras vid juridisk rådgivning. I USA har jurister börjat varna för att den sekretess som normalt råder mellan en klient och en advokat, ett förhållande som är hårt skyddat mot exempelvis husrannsakan, helt saknas när en AI används som rådgivare.

Det finns redan exempel på fall där klienter trott att informationen varit konfidentiell, bara för att se den dyka upp som bevis i rättsprocesser.

Säkerhetsbrister och ”loopholes”

Problemet är inte bara juridiskt utan även tekniskt. Stora AI-bolag har redan drabbats av säkerhetsbrister där användare har kunnat läsa varandras chattar.

För företag som använder AI för att utveckla unik mjukvara eller affärshemligheter kan ett enkelt ”loophole” i tjänsten innebära att känslig information läcker till obehöriga.

Vi befinner oss i ett ”pre-panic moment”

Lundqvist beskriver dagens läge som ett ”pre-panic moment”. AI är inte bara effektiv på att skapa innehåll, den är även exceptionellt skicklig på att hitta buggar och säkerhetsbrister i mjukvara.

”Vi vet inte vilka säkerhetsläckor som finns för att vi människor inte har hunnit tänka på dem än, men de här robotarna har blivit väldigt bra på att hitta dem”, förklarar Lundkvist.

Lagstiftningen hinner inte med

Trots behovet av reglering menar Lundkvist att lagstiftningen ligger långt efter den tekniska utvecklingen. Förslag om striktare regler bromsas ofta av rädslan för att hämma innovation och hamna på efterkälken mot länder som Kina.

Det finns i nuläget inga garantier för en ”digital biktstol” där fullständig sekretess kan utlovas. För både privatpersoner och företag gäller det att ansaka sitt digitala beteende och inse att det som en gång skrivits i en AI-chatt är mycket svårt, om inte omöjligt, att radera i efterhand.

Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.

