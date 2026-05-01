Chefredaktören: ”Behandla din AI-chatt som om den är offentlig”

Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, varnar nu för en falsk trygghet bland användare som tror att deras konversationer är helt privata och säkra.

Många användare ser AI-chatten som en form av slutet ekosystem eller en krypterad kanal där informationen stannar mellan människa och maskin. Edvard Lundkvist menar att detta är en farlig missuppfattning. Ingen har lovat att informationen inte kan lämnas ut – eller hamna i framtida rättsfall.

”Det säkraste sättet är att betrakta det du skriver på nätet som att vem som helst kan läsa det”, säger han.

Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur

Bristande skydd jämfört med jurister

En specifik konfliktlinje dras vid juridisk rådgivning. I USA har jurister börjat varna för att den sekretess som normalt råder mellan en klient och en advokat, ett förhållande som är hårt skyddat mot exempelvis husrannsakan, helt saknas när en AI används som rådgivare.

Det finns redan exempel på fall där klienter trott att informationen varit konfidentiell, bara för att se den dyka upp som bevis i rättsprocesser.