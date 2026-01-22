Tummen upp från FI för nya regler mot bedrägerier

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

I slutet av november förra året presenterade Regeringskansliet en promemoria med förslag på nya åtgärder mot bedrägerier genom elektronisk kommunikation.

Nu har Finansinspektionen (FI) lämnat sitt remissvar där myndigheten tillstyrker förslagen.

Enligt promemorian ska tillhandahållare av nummerbaserade kommunikationstjänster inte överföra elektroniska meddelanden om de har anledning att anta att meddelandet är en del av ett bedrägeri eller syftar till att vilseleda mottagare.

Viktigt att notera är att åtgärderna inte får innebära granskning av innehållet i meddelanden.

Register för avsändarnamn föreslås

För att skapa bättre förutsättningar för kontroll av avsändarnamn vid sms-utskick föreslår regeringen att en regleringsmyndighet ska få föra ett register över anmälda avsändarnamn.

Registreringen ska vara frivillig.

Bestämmelserna utgör delvis ett nytt genomförande av artikel 97.2 i EU:s direktiv om elektronisk kommunikation från 2018.