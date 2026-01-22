22 jan. 2026

Tummen upp från FI för nya regler mot bedrägerier

Sms-bedrägerier ska bli svårare att genomföra är tanken med den nya lagstiftningen. (Foto: Kamran Abdullayev / Unsplash)
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Nya regler som ska försvåra för bedragare att nå sina offer kan träda i kraft den 1 augusti i år. Finansinspektionen ställer sig positiv till förslaget som bland annat ger teleoperatörer rätt att stoppa misstänkta meddelanden.

I slutet av november förra året presenterade Regeringskansliet en promemoria med förslag på nya åtgärder mot bedrägerier genom elektronisk kommunikation.

Nu har Finansinspektionen (FI) lämnat sitt remissvar där myndigheten tillstyrker förslagen.

Enligt promemorian ska tillhandahållare av nummerbaserade kommunikationstjänster inte överföra elektroniska meddelanden om de har anledning att anta att meddelandet är en del av ett bedrägeri eller syftar till att vilseleda mottagare.

Viktigt att notera är att åtgärderna inte får innebära granskning av innehållet i meddelanden.

Register för avsändarnamn föreslås

För att skapa bättre förutsättningar för kontroll av avsändarnamn vid sms-utskick föreslår regeringen att en regleringsmyndighet ska få föra ett register över anmälda avsändarnamn.

Registreringen ska vara frivillig.

Bestämmelserna utgör delvis ett nytt genomförande av artikel 97.2 i EU:s direktiv om elektronisk kommunikation från 2018.

Vanligt problem i tillsynen

Finansinspektionen motiverar sitt stöd för förslagen med att de är ägnade att motverka problem som myndigheten uppmärksammat i sin tillsyn över betaltjänstleverantörer.

”Det är vanligt förekommande att personer blir kontaktade per telefon av bedragare som manipulerar dem att genomföra transaktioner eller lämna ifrån sig känslig information”, skriver FI i sitt remissvar.

Myndigheten ser positivt på förslagen som ligger i linje med de åtgärder FI själva framhållit utifrån erfarenheter från tillsynen på området, enligt remissvaret.

Omfattande problem i Sverige

Behovet av åtgärder är stort.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 230 330 bedrägeribrott under 2024, exklusive bidragsbrott.

Det är visserligen en minskning med tre procent jämfört med 2023, men samtidigt är antalet anmälda bedrägeribrott drygt 24 procent högre än 2015.

Preliminär halvårsstatistik för 2025 visar dessutom att bedrägeribrott är den brottskategori som ökar mest under årets första halvår.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026.

BedrägerierFinansinspektionenRegeringskansliet
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

