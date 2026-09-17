Metas smarta glasögon har blivit både en försäljningssuccé och en måltavla för integritetskritik. Nu uppges bolaget ta fram en modell helt utan kamera, men mikrofonerna blir kvar.
"Pervoglasögon" utan kamera kan bli svar på kritiken
Meta utvecklar ett par smarta glasögon som saknar kamera. Det rapporterar The Information.
Modellen har arbetsnamnet Luna. Glasögonen visas upp redan på Metas Connect-konferens den 23–24 september, med leveranser som kan starta i oktober.
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De väntas säljas i två varianter och få ett mer klassiskt utseende än bolagets nuvarande modeller.
Sex mikrofoner blir kvar
I stället för kamera ska Luna ha sex mikrofoner, så att användaren kan prata med Metas AI-chattbot och bolagets nyligen lanserade AI-assistent Muse.
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Frågan är om det räcker för att dämpa oron. Mikrofonerna lär även fånga upp ljud från omgivningen, där personer i närheten inte nödvändigtvis vet att de avlyssnas, påpekar sajten.
Samtidigt beskriver Futurism modellen som ett lackmustest. Säljer den bra är det ett tecken på att kunderna i första hand betalar för att prata med Metas AI, inte för att filma ur förstapersonsperspektiv.
Från succé till skamstämpel
Glasögonen, som Meta tagit fram med Essilorluxottica under bland annat varumärket Ray-Ban, har sålt långt bättre än tidigare försök på marknaden. Men kritiken har vuxit i samma takt.
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Redan i juli rapporterade Realtid att flera ägare slutat bära glasögonen offentligt av oro för hur de uppfattas, sedan filmer spridits där bland annat kvinnor spelats in utan sin vetskap.
Enligt Futurism har Meta försökt stävja missbruket, bland annat genom att arbeta på en avstängningsfunktion och genom att på distans spärra glasögon för vissa användare. Sajten tolkar den kameralösa modellen som det tydligaste tecknet hittills på att Meta förlorar opinionsstriden.
Stämning och förbudskrav
Uppgifterna kommer bara dagar efter att två familjer lämnat in en begärd grupptalan mot Meta. Där hävdas att bolaget hämtat biometriska uppgifter ur bilder på Instagram och Facebook för att bygga ett ansiktsigenkänningssystem till glasögonen.
Även politiskt ökar trycket. I Norge överväger digitaliseringsministern Karianne Tung och regeringen ett möjligt förbud mot smarta glasögon och annan kamerautrustad bärbar teknik.
Det norska Konsumentrådet och dataskyddsmyndigheten har redan krävt att försäljningen stoppas.
Går åt olika håll
Den kameralösa modellen står i kontrast till andra planer inom bolaget. I somras skrev Realtid att Meta testar prototyper som samlar in ljud och bild hela tiden, och att bolaget övervägt att inte tända glasögonens inspelningslampa när de nya AI-funktionerna används.
Vd:n Mark Zuckerberg har samtidigt flera gånger lyft fram smarta glasögon som mobiltelefonens framtida efterträdare.
Hur Meta tänker bemöta kritiken på Connect nästa vecka återstår att se. Futurism bedömer att ett erkännande av att produkten underlättat obehagligt beteende är osannolikt.