"Pervoglasögon" utan kamera kan bli svar på kritiken

Meta utvecklar ett par smarta glasögon som saknar kamera. Det rapporterar The Information.

Modellen har arbetsnamnet Luna. Glasögonen visas upp redan på Metas Connect-konferens den 23–24 september, med leveranser som kan starta i oktober.

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De väntas säljas i två varianter och få ett mer klassiskt utseende än bolagets nuvarande modeller.

Sex mikrofoner blir kvar

I stället för kamera ska Luna ha sex mikrofoner, så att användaren kan prata med Metas AI-chattbot och bolagets nyligen lanserade AI-assistent Muse.

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Frågan är om det räcker för att dämpa oron. Mikrofonerna lär även fånga upp ljud från omgivningen, där personer i närheten inte nödvändigtvis vet att de avlyssnas, påpekar sajten.

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Samtidigt beskriver Futurism modellen som ett lackmustest. Säljer den bra är det ett tecken på att kunderna i första hand betalar för att prata med Metas AI, inte för att filma ur förstapersonsperspektiv.