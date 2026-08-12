Polisanmälan mot Meta – AI‑glasögon misstänks bryta mot lagen

Att Metas nya AI-glasögon kan användas för att filma människor utan att de märker det är integritetskränkande, menar nätverket HateAid som nu väljer att polisanmäla.

Josephine Ballon, HateAids chef, ifrågasätter rimligheten i att man i dag måste räkna med att bli filmad när som helst och sedan exponerad på nätet.

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Flera bolag pekas ut

Anmälan omfattar Meta, delar av EssilorLuxottica, som äger Ray-ban, samt fyra stora återförsäljare: Fielmann, Apollo‑Optik, Mister Spex och MediaMarkt.



Ärendet ligger nu hos den Frankfurtbaserade åklagarenheten ZIT, som hanterar digitala brott.



Enheten gör nu en första bedömning av om det finns grund för en fördjupad utredning.

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Myndigheter följer utvecklingen

Tysklands digitala kommunikationsmyndighet BNetzA har tidigare varnat för utrustning som kan spela in ljud eller video utan att det märks.



Trots dessa varningar är smarta glasögon inte förbjudna – så länge inspelningsfunktionen är tydligt markerad, exempelvis med en ljussignal.



Myndigheten säger att den följer marknaden noga, men att den i nuläget inte utreder några konkreta överträdelser.

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Digitalt våld ökar – särskilt mot kvinnor

HateAid, som arbetar mot digitalt våld och integritetskränkningar online, ser en tydlig trend: bildbaserat digitalt våld ökar, och kvinnor drabbas hårdast.



Organisationen menar att smarta glasögon gör det enklare att filma människor i smyg och sprida materialet vidare.



Tekniken, säger de, flyttar övervakningen från det uppenbara – en mobilkamera – till något som knappt går att upptäcka.

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