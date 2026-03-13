Smarta glasögon, det vill säga glasögon med inbyggd kamera, mikrofoner och uppkoppling, blir allt mer avancerade och svårare att skilja från vanliga glasögon. Det väcker frågor om integritet och hur inspelningar används.
Myndigheten uppmanar: Svenska regler gäller för smarta glasögon
Med smarta glasögon kan användare filma, ta bilder och spela in ljud utan att plocka fram en mobiltelefon.
Teknikbolag driver utvecklingen snabbt framåt. Bland annat har Mark Zuckerberg lyft fram smarta glasögon som en viktig del av framtidens teknik.
Glasögonen filmar allt
Internationellt har tekniken väckt stor debatt just för att kameran i glasögonen filmar allt runt användaren. Människor i närheten kan råka hamna på inspelningarna utan att veta om det.
När du godkänner villkoren för glasögonen och appen ger du dessutom Meta tillgång till det som spelas in. Företaget kan sedan använda materialet för att träna sina AI-system.
Det betyder att inspelningar från hem, sovrum och badrum kan granskas av människor som tränar AI.
Eftersom avtalen är krångligt formulerade är det många användare som är omedvetna om att detta händer. Resultatet blir att det som känns privat för användaren faktiskt kan ses och analyseras av Meta.
Även bärarens data avslöjas
Det här handlar inte bara om andra personer. Inspelningarna avslöjar också mycket om bäraren. Glasögonen visar var användaren befinner sig, vilka den träffar och vad den gör.
Frågan har lett till en rättsprocess i USA, där användare anklagar företaget för vilseledande marknadsföring., rapporterar PC Gamer.
Tänk till innan du använder tekniken
I Sverige har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gått ut med en uppmaning till personer som använder smarta glasögon. De poängterar att samma regler som gäller för mobiltelefoner också gäller för smarta glasögon.
Det här bör du tänka på enligt IMY
Filma som om du använder mobilen
Samma regler gäller som för mobilkameror. Om det känns olämpligt att filma med mobilen är det troligen också fel att filma med smarta glasögon.
Tänk på hur andra upplever situationen
Personer i din närhet kan känna obehag eftersom de inte vet om glasögonen spelar in eller inte.
Mikrofonerna kan fånga upp samtal
Smarta glasögon har ofta flera mikrofoner. De kan därför spela in samtal i bakgrunden utan att du tänker på det.
Inspelningar kan användas av andra
Tillverkare kan i vissa fall använda materialet du spelar in, till exempel för att utveckla tjänster eller träna AI.
Platsdata kan sparas
Glasögonen kan registrera var du befinner dig. Det innebär också att information om var andra personer befinner sig kan samlas in.
Vissa platser får du inte filma på
Du får till exempel inte i hemlighet filma i bostäder, omklädningsrum eller på toaletter. Du får inte heller filma skyddsobjekt med avbildningsförbud.
Det kan vara brottsligt att sprida material
Om du publicerar filmer på personer i utsatta situationer kan det räknas som olaga integritetsintrång.
Publicering kan omfattas av GDPR
Om du delar filmer med en större krets, till exempel i sociala medier, kan dataskyddsregler börja gälla.
Företag måste följa dataskyddsregler
Om företag använder smarta glasögon i sin verksamhet måste de följa GDPR, med vissa undantag för journalistik och konst.
Vissa platser kan förbjuda glasögonen
Skolor, förskolor och andra verksamheter kan införa egna regler som förbjuder smarta glasögon.
