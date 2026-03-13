Myndigheten uppmanar: Svenska regler gäller för smarta glasögon

Även bärarens data avslöjas

Det här handlar inte bara om andra personer. Inspelningarna avslöjar också mycket om bäraren. Glasögonen visar var användaren befinner sig, vilka den träffar och vad den gör.

Frågan har lett till en rättsprocess i USA, där användare anklagar företaget för vilseledande marknadsföring., rapporterar PC Gamer.

Tänk till innan du använder tekniken

I Sverige har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gått ut med en uppmaning till personer som använder smarta glasögon. De poängterar att samma regler som gäller för mobiltelefoner också gäller för smarta glasögon.

Det här bör du tänka på enligt IMY

Filma som om du använder mobilen

Samma regler gäller som för mobilkameror. Om det känns olämpligt att filma med mobilen är det troligen också fel att filma med smarta glasögon.

Tänk på hur andra upplever situationen

Personer i din närhet kan känna obehag eftersom de inte vet om glasögonen spelar in eller inte.

Mikrofonerna kan fånga upp samtal

Smarta glasögon har ofta flera mikrofoner. De kan därför spela in samtal i bakgrunden utan att du tänker på det.

Inspelningar kan användas av andra

Tillverkare kan i vissa fall använda materialet du spelar in, till exempel för att utveckla tjänster eller träna AI.

Platsdata kan sparas

Glasögonen kan registrera var du befinner dig. Det innebär också att information om var andra personer befinner sig kan samlas in.

Vissa platser får du inte filma på

Du får till exempel inte i hemlighet filma i bostäder, omklädningsrum eller på toaletter. Du får inte heller filma skyddsobjekt med avbildningsförbud.

Det kan vara brottsligt att sprida material

Om du publicerar filmer på personer i utsatta situationer kan det räknas som olaga integritetsintrång.

Publicering kan omfattas av GDPR

Om du delar filmer med en större krets, till exempel i sociala medier, kan dataskyddsregler börja gälla.

Företag måste följa dataskyddsregler

Om företag använder smarta glasögon i sin verksamhet måste de följa GDPR, med vissa undantag för journalistik och konst.

Vissa platser kan förbjuda glasögonen

Skolor, förskolor och andra verksamheter kan införa egna regler som förbjuder smarta glasögon.

