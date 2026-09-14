Konsumentombudsmannen har lämnat in en stämningsansökan mot Svenska Postkodföreningen till Patent- och marknadsdomstolen.
KO stämmer Postkodlotteriet – vill förbjuda hetsande reklam på Instagram
Målet gäller en enda reklamfilm på Instagram, men KO:s ambition är bredare: att få domstolen att slå fast vad spellagens krav på måttfullhet innebär när spel marknadsförs i sociala medier.
”Vi vill få ett förtydligande om vad spellagens krav på måttfullhet innebär, säger Elin Berner, processråd på KO, i myndighetens pressmeddelande.
Pengaregn över villakvarteret
Filmen som prövas visar ett villakvarter där vinstcheckar regnar ner över husen, med texten om att postnumret kan vinna 101 miljoner kronor i guldfärgad text och ett tidsbegränsat halvprisbjudande med sista köpdatum. Längst ned finns en länk som leder vidare till lotteriets webbplats. Det framgår av stämningsansökan, som Dagens Juridik har tagit del av.
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KO:s invändning är dubbel. Dels framställs lotteriet som socialt attraktivt, något var och en bör delta i, dels skapar erbjudandet ett intryck av att det brådskar att köpa lott.
Vid en helhetsbedömning är marknadsföringen därför inte måttfull och ska förbjudas, enligt myndigheten. Spellagen kräver att informationen begränsas till fakta om lotteriet och presenteras så sakligt som möjligt.
Miljardintäkter ska styra vitesnivån
För finansmarknadens del ligger det intressanta i sanktionen. KO yrkar att förbudet ska förenas med vite och hänvisar, när det gäller beloppets storlek, till Postkodlotteriets årsredovisning för 2025, som visar lottointäkter på drygt 3,5 miljarder kronor.
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Det talar enligt KO för ett förhållandevis högt vite. Något belopp har myndigheten inte offentliggjort.
Domstolen har tidigare visat sig villig att sätta kännbara nivåer i KO-mål. När myndigheten stämde kreditförmedlaren Advea kopplade Patent- och marknadsdomstolen ett interimistiskt vite på sammanlagt 3,5 miljoner kronor till beslutet.
Riksdagen sa nej – nu får domstolen fylla luckan
Processen ska ses mot en politisk bakgrund. I propositionen En förstärkt spelreglering föreslog den dåvarande regeringen ett justerat måttfullhetskrav.
Riksdagen avslog förslaget hösten 2022, bland annat med motiveringen att det var för tidigt att ändra reglerna eftersom praxis höll på att etableras.
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Den praxisen är alltså fortfarande tunn, särskilt för sociala medier, där formaten är korta, visuella och algoritmiskt distribuerade. Konsumentverket kom under 2025 med allmänna råd om marknadsföring av spel, men råden är just råd. Ett avgörande i Patent- och marknadsdomstolen skulle väga tyngre.
Att marknadsföringsmål av det här slaget kan få genomslag långt utanför den enskilda annonsören har Realtid rapporterat om tidigare, bland annat när en advokatbyrå fälldes för vilseledande platsannonser.
Postkodlotteriet får nu svara på KO:s invändningar inför domstolen.