KO stämmer Postkodlotteriet – vill förbjuda hetsande reklam på Instagram

Målet gäller en enda reklamfilm på Instagram, men KO:s ambition är bredare: att få domstolen att slå fast vad spellagens krav på måttfullhet innebär när spel marknadsförs i sociala medier.

”Vi vill få ett förtydligande om vad spellagens krav på måttfullhet innebär, säger Elin Berner, processråd på KO, i myndighetens pressmeddelande.

Pengaregn över villakvarteret

Filmen som prövas visar ett villakvarter där vinstcheckar regnar ner över husen, med texten om att postnumret kan vinna 101 miljoner kronor i guldfärgad text och ett tidsbegränsat halvprisbjudande med sista köpdatum. Längst ned finns en länk som leder vidare till lotteriets webbplats. Det framgår av stämningsansökan, som Dagens Juridik har tagit del av.

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KO:s invändning är dubbel. Dels framställs lotteriet som socialt attraktivt, något var och en bör delta i, dels skapar erbjudandet ett intryck av att det brådskar att köpa lott.

Vid en helhetsbedömning är marknadsföringen därför inte måttfull och ska förbjudas, enligt myndigheten. Spellagen kräver att informationen begränsas till fakta om lotteriet och presenteras så sakligt som möjligt.