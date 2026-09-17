Sverige sköt på EU:s löneregler – nu kan Bryssel agera

Den 7 juni skulle EU:s lönetransparensdirektiv ha varit infört i svensk lag. Så blev det inte. Nu uppger EU-kommissionen att den utvärderar situationen, rapporterar Arbetsvärlden.

”Om en medlemsstat inte meddelat fullständigt införlivande åtgärder vid tiden för deadline utvärderar kommissionen situationen och kan öppna ett överträdelseärende”, skriver en talesperson för kommissionen till tidningen.

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Kommissionen vill varken bekräfta eller dementera att ett ärende mot Sverige är nära förestående.

Kovändning i våras

Direktivet antogs 2023 och ska komma åt osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män genom ökad insyn i lönesättningen. Sverige röstade dock nej med motiveringen att utformningen inte är anpassad för svenska förutsättningar.

Efter kraftig kritik från näringslivet meddelade jämställdhetsminister Nina Larsson (L) i mars att regeringen inte skulle lägga fram någon proposition.

Istället skulle regeringen verka för att skjuta upp genomförandet och omförhandla direktivet. Regeringen ansåg att direktivet var för administrativt betungande och därmed riskerade att minska jämställdhetsvinsterna.

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Men kritiken kom inte bara från arbetsgivarhåll. Enligt Arbetsvärlden riktade även Diskrimineringsombudsmannen, som skulle administrera regelverket, och Lagrådet kritik mot förslaget. Sveriges kvinnoorganisationer menade att regeringens ”nonchalanta handläggning” gett ett förslag som snarare riskerade att öka ojämlikheten.

När regeringen presenterade sina nya planer beskrev Företagarnas arbetsmarknadsexpert Lise-Lotte Argulander beskedet som en vinst för arbetsgivarna i en intervju med Dagens Juridik.

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog var betydligt mer skeptisk och bedömde det som ”helt osannolikt” att direktivet skulle omförhandlas.

”Det är egentligen löjligt att man agerar så här sent”, sa han då till Dagens Juridik.