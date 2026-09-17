Gina Rinehart är en stenrik arvtagare till ett järnmalmsimperium. Nu köper hon in sig i bolag som arbetar med sällsynta jordartsmetaller. Kina står i dag för stora delar av leveranskedjan för de strategiska metallerna. Det är en dominans väst gör sitt bästa för att bryta.
Miljardären utmanar Kinas mineralmakt
Gina Rinehart har gjort sig en förmögenhet på järnmalm. Nu väljer hon att bredda sitt investeringsimperium.
Under det senaste året har hennes bolag Hancock Prospecting köpt in sig i flera företag med projekt inom sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Mining.com.
Det handlar bland annat om Arafura Rare Earths i Australien, St George Mining i Brasilien och Rare Earths Americas, som har projekt i USA och Brasilien.
Hancock har sedan tidigare även ägarintressen i amerikanska MP Materials och australiska Lynas Rare Earths.
Läs också: Australiens rikaste satsar miljarder kronor – på Elon Musk. Realtid
En råvara med geopolitisk tyngd
Sällsynta jordartsmetaller är en grupp metaller som används i bland annat permanentmagneter, elmotorer, elektronik och avancerad försvarsteknik. Efterfrågan väntas öka i takt med elektrifieringen och utvecklingen av mer avancerad teknik.
Men produktionen och förädlingen är koncentrerad till ett fåtal länder.
Kina har under lång tid byggt upp en dominerande position i kedjan – från gruvbrytning och raffinering till förädling och tillverkning av avancerade produkter.
USA, Australien och andra västländer vill undvika att bli beroende av Kina, och bygger därför upp alternativa leveranskedjor.
Rinehart köper in sig i flera led
Det är mot den bakgrunden Hancock Prospectings investeringar blir intressanta.
I oktober 2025 gick Hancock in med 125 miljoner australiska dollar i Arafura Rare Earths och ökade sitt ägande till omkring 15,7 procent.
Bolaget utvecklar Nolans-projektet i Northern Territory, som är tänkt att producera neodym och praseodym – två jordartsmetaller som används i starka permanentmagneter.
Samma månad investerade Hancock 22,5 miljoner australiska dollar i St George Mining och fick omkring 6,24 procent av bolaget. St George utvecklar Araxá-projektet i Brasilien, med både sällsynta jordartsmetaller och niob.
I USA har Hancock också köpt in sig i Rare Earths Americas. Enligt en amerikansk myndighetsrapport ägde Hancock 6,26 procent av bolaget efter en investering på omkring 22,8 miljoner dollar.
Investeringarna Rinehart exponering mot flera projekt och jurisdiktioner samtidigt.
Från gruvor till strategiska råvaror
Jordartsmetallerna är inte det enda tecknet på förändringen. Hancock har samtidigt ökat sin exponering mot koppar genom Hudbay Minerals och köpt in sig i G50 Corp, där ett av projekten bland annat ska undersöka möjligheten att utvinna gallium.
Bolaget har också ökat sina investeringar i amerikanska försvarsbolag och tagit en stor position i SpaceX.
Det betyder inte att Rinehart lämnar järnmalmen bakom sig. Tvärtom är det den enorma förmögenheten från järnmalm som ger Hancock möjlighet att köpa in sig i nya råvaror och teknologier.
Men portföljen håller på att förändras.
Från att i huvudsak ha handlat om järnmalm i Australien bygger Rinehart nu exponering mot några av de råvaror och industrier som kan få större strategisk betydelse i en mer konfliktfylld världsekonomi.
Och i centrum finns en råvarugrupp som blivit allt viktigare i kampen om vem som ska kontrollera framtidens teknik: de sällsynta jordartsmetallerna.
Missa inte: Tysk bank ger finländare 3 procent på lönekontot – inte i Sverige. Realtid