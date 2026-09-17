Miljardären utmanar Kinas mineralmakt

Gina Rinehart har gjort sig en förmögenhet på järnmalm. Nu väljer hon att bredda sitt investeringsimperium.



Under det senaste året har hennes bolag Hancock Prospecting köpt in sig i flera företag med projekt inom sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Mining.com.

Det handlar bland annat om Arafura Rare Earths i Australien, St George Mining i Brasilien och Rare Earths Americas, som har projekt i USA och Brasilien.



Hancock har sedan tidigare även ägarintressen i amerikanska MP Materials och australiska Lynas Rare Earths.



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En råvara med geopolitisk tyngd

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp metaller som används i bland annat permanentmagneter, elmotorer, elektronik och avancerad försvarsteknik. Efterfrågan väntas öka i takt med elektrifieringen och utvecklingen av mer avancerad teknik.

Men produktionen och förädlingen är koncentrerad till ett fåtal länder.

Kina har under lång tid byggt upp en dominerande position i kedjan – från gruvbrytning och raffinering till förädling och tillverkning av avancerade produkter.

USA, Australien och andra västländer vill undvika att bli beroende av Kina, och bygger därför upp alternativa leveranskedjor.