Tysk bank ger finländare 3 procent på lönekontot – inte i Sverige

Tyska Trade Republic lanserar nu ett komplett bankkonto i Finland. Kunderna får ett kostnadsfritt lönekonto med kort, och nya kunder får 3 procents ränta på upp till 50 000 euro.

Befintliga kunder får i stället Europeiska centralbankens ränta på 2,5 procent, utan beloppstak. Räntan räknas dagligen och betalas ut varje månad.

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Till kontot hör ett kort som sätter in 1 procent av kortköpen i en sparplan. Uttag över 100 euro är avgiftsfria, och bolaget tar inga valutapåslag.

Trade Republic är dock ingen nykomling i Finland. Bolaget öppnade för finska sparare redan 2022, då som en ren plattform för aktier och fonder. Nu vill det bli finländarnas vardagsbank.

Över en halv miljon kronor

I kronor gäller erbjudandet belopp upp till drygt 550 000 kronor. Den som har hela beloppet på kontot får omkring 16 500 kronor i ränta på ett år, före skatt.

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Trade Republic hänvisar till Finlands Bank, enligt vilken omkring 60 procent av de finska hushållens inlåning ligger på dagskonton med en snittränta på 0,37 procent. Bolaget räknar med att ett hushåll kan tjäna upp till 422 euro mer om året, drygt 4 600 kronor, genom att flytta pengarna.

Mönstret är bekant för svenska sparare. På sparkonton med fria uttag börjar räntan på noll hos Nordea, SEB och Swedbank, medan Handelsbanken ger 0,05 procent.