Finländare kan sedan i onsdags få ett avgiftsfritt lönekonto med kort och 3 procents ränta på pengar som ligger still. Tyska utmanaren Trade Republic finns dock fortfarande inte i Sverige, trots att bolaget har ett teknikkontor i Stockholm.
Tysk bank ger finländare 3 procent på lönekontot – inte i Sverige
Tyska Trade Republic lanserar nu ett komplett bankkonto i Finland. Kunderna får ett kostnadsfritt lönekonto med kort, och nya kunder får 3 procents ränta på upp till 50 000 euro.
Befintliga kunder får i stället Europeiska centralbankens ränta på 2,5 procent, utan beloppstak. Räntan räknas dagligen och betalas ut varje månad.
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Till kontot hör ett kort som sätter in 1 procent av kortköpen i en sparplan. Uttag över 100 euro är avgiftsfria, och bolaget tar inga valutapåslag.
Trade Republic är dock ingen nykomling i Finland. Bolaget öppnade för finska sparare redan 2022, då som en ren plattform för aktier och fonder. Nu vill det bli finländarnas vardagsbank.
Över en halv miljon kronor
I kronor gäller erbjudandet belopp upp till drygt 550 000 kronor. Den som har hela beloppet på kontot får omkring 16 500 kronor i ränta på ett år, före skatt.
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Trade Republic hänvisar till Finlands Bank, enligt vilken omkring 60 procent av de finska hushållens inlåning ligger på dagskonton med en snittränta på 0,37 procent. Bolaget räknar med att ett hushåll kan tjäna upp till 422 euro mer om året, drygt 4 600 kronor, genom att flytta pengarna.
Mönstret är bekant för svenska sparare. På sparkonton med fria uttag börjar räntan på noll hos Nordea, SEB och Swedbank, medan Handelsbanken ger 0,05 procent.
Står utanför trots kontor i Stockholm
Trade Republic finns i 18 europeiska länder, men Sverige är inte ett av dem. Alla marknaderna utom Polen har euro.
Trade Republic har en fullständig tysk banklicens som gäller i hela EU, och enligt Investing in the Web handlar det om ett affärsmässigt beslut. Bolaget grundades i Berlin 2015 och värderades i december till omkring 12,5 miljarder euro.
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Sverige har varit på tal tidigare. När bolaget 2022 öppnade ett teknikkontor i Stockholm sa vd:n Christian Hecker till DI Digital att Sverige kunde bli en av fem nya marknader samma år. Så blev det inte.
Swedish Tech News pekade redan då på konkurrensen. Svenskarna har en lång tradition av aktiesparande och starka lokala appar som Avanza och Nordnet.
Modellen fungerar sämre i kronor
Det finns också ett rent räknemässigt hinder. Trade Republics erbjudande bygger på att bolaget för vidare ECB:s ränta, som höjdes till 2,5 procent från och med den 16 september, samma dag som det finska kontot lanserades. Riksbankens styrränta ligger på 1,75 procent. Med samma modell i kronor skulle räntan alltså bli klart lägre.
I de stora marknaderna har bolaget dessutom byggt in lokala skattegynnade sparformer, som det franska PEA-kontot. I Sverige motsvaras det närmast av investeringssparkontot, där Avanza och Nordnet redan är starka.
Konkurrensen om svenskarnas pengar hårdnar ändå. Brittiska Revolut har passerat en miljon svenska kunder och siktar på tre miljoner till 2030, skrev Realtid i augusti. I Irland har neobanken redan ritat om bankmarknaden.