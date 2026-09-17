Kronofogden säljer aktier i lönsamt fintechbolag

Kronofogdens Auktionstorget brukar erbjuda begagnade bilar, märkeskläder och kristallglas. Den här veckan finns också 2 305 onoterade aktier i Transfer Galaxy till salu. Örebrobolaget gör det enklare för migranter att skicka pengar till anhöriga i andra länder.

Posten motsvarar drygt två procent av bolagets totalt 99 577 aktier, enligt Kronofogdens annons. Myndigheten anger att en substansvärdesberäkning landar på omkring 553 kronor per aktie, och utropspriset är satt till 1 276 000 kronor.

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Hittills har bara ett bud lagts, på 1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar startpriset. Budgivningen avslutas fredag den 18 september klockan 11. Omräknat värderar budet hela bolaget till drygt 50 miljoner kronor.

”Passiv minoritetsägare”

Försäljningen uppmärksammades först av Breakit. Vem som äger aktierna framgår inte. Vd:n och medgrundaren Yosef Mohamed beskriver till Breakit ägaren som en passiv minoritetsägare, vars innehav utmätts i ett ärende mellan Kronofogden och den enskilde aktieägaren.

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Enligt Mohamed är bolaget ”inte part i ärendet”. Han säger att försäljningen inte påverkar verksamheten, kunderna eller det dagliga arbetet. Värderingen och prisnivån vill han inte kommentera, utan hänvisar till att processen ligger hos Kronofogden.