En utmätt aktiepost i det onoterade fintechbolaget Transfer Galaxy säljs nu på Kronofogdens nätauktion. Det enda budet värderar bolaget till drygt 50 miljoner kronor, mindre än två gånger fjolårets rörelseresultat.
Kronofogden säljer aktier i lönsamt fintechbolag
Kronofogdens Auktionstorget brukar erbjuda begagnade bilar, märkeskläder och kristallglas. Den här veckan finns också 2 305 onoterade aktier i Transfer Galaxy till salu. Örebrobolaget gör det enklare för migranter att skicka pengar till anhöriga i andra länder.
Posten motsvarar drygt två procent av bolagets totalt 99 577 aktier, enligt Kronofogdens annons. Myndigheten anger att en substansvärdesberäkning landar på omkring 553 kronor per aktie, och utropspriset är satt till 1 276 000 kronor.
Missa inte: Norges rikaste kvinna står bakom både Kalles och Felix. Realtid
Hittills har bara ett bud lagts, på 1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar startpriset. Budgivningen avslutas fredag den 18 september klockan 11. Omräknat värderar budet hela bolaget till drygt 50 miljoner kronor.
”Passiv minoritetsägare”
Försäljningen uppmärksammades först av Breakit. Vem som äger aktierna framgår inte. Vd:n och medgrundaren Yosef Mohamed beskriver till Breakit ägaren som en passiv minoritetsägare, vars innehav utmätts i ett ärende mellan Kronofogden och den enskilde aktieägaren.
Läs även: Saabs toppchef spår 5 års orderfest oavsett fred. Dagens PS
Enligt Mohamed är bolaget ”inte part i ärendet”. Han säger att försäljningen inte påverkar verksamheten, kunderna eller det dagliga arbetet. Värderingen och prisnivån vill han inte kommentera, utan hänvisar till att processen ligger hos Kronofogden.
Köparen kan bli utlöst
Den som vinner auktionen är inte garanterad en plats i ägarkretsen. Transfer Galaxys bolagsordning innehåller både samtyckes- och hembudsförbehåll. Om aktier byter ägare utan styrelsens godkännande ska de erbjudas övriga aktieägare för inlösen. Enligt Mohamed gäller begränsningarna även i det här fallet.
Missa inte: KO stämmer Postkodlotteriet – vill förbjuda hetsande reklam på Instagram. Realtid
Efter ett genomfört köp upprättar Kronofogden ett försäljningsprotokoll, som köparen använder när ägarbytet anmäls till styrelsen. Vid exekutiv försäljning finns ingen ångerrätt.
Auktioner hos Kronofogden kan ta oväntade vändningar. I våras rusade budgivningen när myndigheten sålde en Rolls-Royce Phantom, och slutpriset hamnade långt över förväntningarna.
Vinstlyft och utdelning
Transfer Galaxy grundades i Vivalla av Yosef Mohamed, Ali Mohamed och Khalid Qassim. Enligt Breakit sjönk omsättningen i fjol till 142 miljoner kronor, från toppnivån 185 miljoner 2023. Samtidigt ökade rörelseresultatet med 350 procent till 29,8 miljoner kronor, och bolaget delade ut 25 miljoner kronor extra.
Riskkapitalbolaget Backingminds, som tillsammans med Alfvén & Didrikson är största externa ägare, uppger att omsättningen ökade med omkring 40 procent under första halvåret 2026 jämfört med samma period året innan.
Det sätter auktionspriset i perspektiv. När Backingminds gick in 2016 värderades bolaget till 42 miljoner kronor, enligt Nordic9. Tio år och ett vinstlyft senare ligger budet inte mycket högre.
Samtidigt är onoterade minoritetsposter svåra att prissätta och sälja vidare. Finansinspektionen och Aktiespararna har varnat för riskerna för småsparare på marknaden för onoterat, och Realtid har även skrivit om lagförslaget om att kriminalisera tillståndslös handel med onoterade aktier.