Ett upprop mot vad som beskrivs som en historiskt snabb urholkning av svenska rättsstatliga principer växer snabbt.
Hundratals jurister i upprop mot rättsstatens nedmontering
Det startade med en debattartikel i Dagens Nyheter under onsdagen, signerad av 33 jurister, professorer och tidigare justitieråd.
Vid tiotiden på torsdagsmorgonen hade över 200 personer anslutit sig digitalt, skriver Dagens Juridik.
Varnar för utvecklingen
I debattartikeln varnar undertecknarna för att den pågående politiska omläggningen inom bland annat migrations- och straffrätten sammantaget utgör ”den mest genomgripande omdaningen av svenskt rättsväsende som vi sett i modern tid”.
Centrala principer som legalitet, likabehandling och domstolarnas oberoende försvagas enligt dem i snabb takt, och de lagstiftningsmekanismer som ska fungera som skyddsnät, utredningskrav, remisstider och Lagrådets granskning, undergrävs.
En återkommande kritik i uppropet är att juridiska invändningar från remissinstanser, domstolar och akademiker systematiskt avfärdas som ”aktivism” eller ”åsikter” snarare än tas på allvar som välgrundad rättslig analys.
Listan uppdateras kontinuerligt
Bakom initiativet står Tormod Johansen, docent i offentlig rätt, Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära, och Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt. Enligt Johansen fortsätter listan att uppdateras och omfattar advokater, domare och jurister verksamma vid myndigheter.
”Det vi hoppas uppnå är att det fortsätter att förstärka den debatt som har intensifierats de senaste månaderna om de här rättsstatliga inskränkningarna och de snabba lagstiftningsförfarandena, säger Tormod Johansen till Dagens Juridik.
En av dem som skrivit under är advokat Linus Gardell vid Lewis Langley & Partners. Han beskriver för Dagens Juridik sin medverkan som en del av det professionella ansvaret.
”Vi kan inte låta den här utvecklingen ske i tysthet. Vi måste sätta stopp nu. Demokratin och rättsstaten är beroende av varandra. Du kan inte ha den ena utan den andra”, säger Gardell.
Uppropet går under namnet #Jutoo och är öppet för fler jurister att signera digitalt.