Hundratals jurister i upprop mot rättsstatens nedmontering

Det startade med en debattartikel i Dagens Nyheter under onsdagen, signerad av 33 jurister, professorer och tidigare justitieråd.

Vid tiotiden på torsdagsmorgonen hade över 200 personer anslutit sig digitalt, skriver Dagens Juridik.

Varnar för utvecklingen

I debattartikeln varnar undertecknarna för att den pågående politiska omläggningen inom bland annat migrations- och straffrätten sammantaget utgör ”den mest genomgripande omdaningen av svenskt rättsväsende som vi sett i modern tid”.

Centrala principer som legalitet, likabehandling och domstolarnas oberoende försvagas enligt dem i snabb takt, och de lagstiftningsmekanismer som ska fungera som skyddsnät, utredningskrav, remisstider och Lagrådets granskning, undergrävs.

En återkommande kritik i uppropet är att juridiska invändningar från remissinstanser, domstolar och akademiker systematiskt avfärdas som ”aktivism” eller ”åsikter” snarare än tas på allvar som välgrundad rättslig analys.