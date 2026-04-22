Elitbyråns pinsamma fadäs: Lämnade in AI-hallucinationer

Den amerikanska advokatbyrån Sullivan & Cromwell har traditionellt haft ett gott renommé och deras tjänster kan kosta mer än 2 000 dollar i timmen.

Men nu har man trampat rejält i klaveret.

Sullivan & Cromwell har erkänt att en inlaga till en federal domstol innehöll flera fel som uppstått genom användning av artificiell intelligens.

Händelsen lyfts i media fram som ett av de tydligaste exemplen hittills på riskerna med att använda AI i avancerat juridiskt arbete.

Felen upptäcktes i ett dokument som lämnats in till en konkursdomstol i New York.

Byrån uppgav att texten innehöll så kallade hallucinationer, där AI-verktyg genererat felaktiga formuleringar, missvisande tolkningar av lagtext samt hänvisningar till rättsfall som antingen citerats fel eller inte existerar, skriver Financial Times.