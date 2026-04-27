Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur

Den tekniska utvecklingen inom AIrusar fram i en takt som både fascinerar och skrämmer. Men enligt Ali Leylani, ordförande för Stockholm AI och grundare av ett försvarsinriktat AI-bolag, ligger den största risken inte i tekniken i sig, utan i hur vi människor väljer att använda den.
Han varnar för att vi håller på att avlasta våra hjärnor på ett sätt som hotar det kritiska tänkandet.
Debatten kring AI har under de senaste åren skiftat karaktär. Leylani beskriver det nuvarande läget som en form av hysteri där tekniken har mognat, men där vi ännu inte hittat formerna för att tillämpa den på ett ansvarsfullt sätt.
”Vi har kommit in i en ny era nu, och det är definitivt en del av framtiden. Den stora ödesfrågan idag är hur vi tillämpar detta på ett sätt som faktiskt är bra för människan”, säger Ali Leylani.
Den mentala avlastningens risker
En av de mest centrala farhågorna som Leylani lyfter fram är hur AI påverkar det mänskliga intellektet. Istället för att använda verktygen för att förstärka vår förmåga, tenderar många att använda dem som en form av mental genväg.
”Många använder verktygen som en form av mental avlastning. Man slutar kritiskt granska information och låter systemet jobba själv. Det är mänsklig natur att gilla genvägar, men det är farligt när vi väljer bekvämlighet framför kritiskt tänkande”, menar Leylani.
Algoritmer som kirurgiska vapen
Leylani varnar också för hur AI tar informationspåverkan till en ny, farligare nivå. Där vi tidigare talade om rekommendationsmotorer och filterbubblor på sociala medier, har AI gjort påverkan ”kirurgisk”.
Agendadrivna system: Moderna AI-system är ofta skapade för att driva en viss osynlig agenda.
Planterade idéer: Illvilliga aktörer kan idag plantera idéer hos specifika målgrupper med extrem precision.
Alternativa verkligheter: Tekniken förstärker befintliga bubblor så kraftigt att det blir nästintill omöjligt att nå ut med fakta till människor i andra läger.
Sverige som knutpunkt – trots avvaktande hållning
Trots att det ofta sägs att Sverige har en mer avvaktande hållning till ny teknik än andra länder, ser Leylani Stockholm som ett ”Europas Silicon Valley” för AI-entreprenörskap. Han betonar vikten av att Sverige vågar vara ledande, men med fokus på ansvarsfull tillämpning.
”Sverige är en av de starkaste knutpunkterna i världen för AI-entreprenörskap. Det vi behöver nu är en långsiktig plan där vi bjuder in samhället – politiker, akademiker och entreprenörer – för att tillsammans staka ut vägen framåt.”
Varning för AI i portföljförvaltningen
När det kommer till konkreta tillämpningar som sparande och aktiemarknaden, manar Leylani till försiktighet. Även om AI är kraftfullt för att analysera historiska mönster, är marknaden i sin natur oförutsägbar.
”Att överlåta besluten för hela sin portfölj till en AI är inget jag skulle rekommendera, inte ens som AI-entusiast. Använd tekniken för att förstå händelser bättre, men behåll kontrollen över besluten själv”, avslutar Leylani.