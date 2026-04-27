Svensk AI-expert: Vi glider in i en farlig bekvämlighetskultur

Han varnar för att vi håller på att avlasta våra hjärnor på ett sätt som hotar det kritiska tänkandet.

Debatten kring AI har under de senaste åren skiftat karaktär. Leylani beskriver det nuvarande läget som en form av hysteri där tekniken har mognat, men där vi ännu inte hittat formerna för att tillämpa den på ett ansvarsfullt sätt.

”Vi har kommit in i en ny era nu, och det är definitivt en del av framtiden. Den stora ödesfrågan idag är hur vi tillämpar detta på ett sätt som faktiskt är bra för människan”, säger Ali Leylani.

Den mentala avlastningens risker

En av de mest centrala farhågorna som Leylani lyfter fram är hur AI påverkar det mänskliga intellektet. Istället för att använda verktygen för att förstärka vår förmåga, tenderar många att använda dem som en form av mental genväg.

”Många använder verktygen som en form av mental avlastning. Man slutar kritiskt granska information och låter systemet jobba själv. Det är mänsklig natur att gilla genvägar, men det är farligt när vi väljer bekvämlighet framför kritiskt tänkande”, menar Leylani.