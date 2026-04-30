Fintechbolag kan dömas till fängelse: "Tröskeln har blivit för hög"

“Det är ett faktum att det är svårare idag än för tio till femton år sedan att skala den här typen av bolag. Det är alla överens om, inklusive finansmarknadsministern, säger Olle Asplund, partner på advokatbyrån Cirio, för Realtid.

Anledningen är en kombination av nationell lagstiftning och ett snabbt växande EU-regelverk.

På svensk sida har lagstiftaren gått hårt fram mot konsumentkrediter, ett område som tidigare var relativt oreglerat och som fostrade sms-låne-branschen med effektiva räntor på tusentals procent.

Nu finns bland annat räntetak och skärpta krav på kreditprövning, men den kanske mest långtgående förändringen är att alla aktörer som arbetar med konsumentkrediter, inklusive rena förmedlare som aldrig själva lånar ut pengar, numera måste ha banktillstånd.

“Sannolikheten att vi får upp en startup inom konsumentkrediter idag är ytterst liten. Det är ett typexempel där man kan fråga sig om vi har gått för långt, säger Asplund.

Fängelse i upp till sex år

På EU-nivå pekar Asplund på bland annat. penningtvättslagstiftning som ständigt skärps, och regelverket DORA som ställer krav på digital motståndskraft mot cyberangrepp.

Sammantaget har bördan för framför allt mindre aktörer blivit tung, enligt honom.

Till detta kommer en ny svensk reglering som trädde i kraft den 1 mars i år och som innebär att det numera är straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering.

Påföljden kan i grova fall bli upp till sex års fängelse, och ansvaret faller typiskt sett på vd eller styrelseledamöter.

“Att exempelvis gå in i en styrelse i ett bolag som tillhandahåller finansiella tjänster innebär nu vissa risker. Och när man dessutom saknar tydlig vägledning kring vad som kräver tillstånd eller inte, blir det ännu mer problematiskt”, säger Asplund.