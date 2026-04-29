29 apr.
2026

Realtid
JUST NU:

Nvidia – Det är dyrare med AI än med anställda

Realtid.se
Juridik

Konkursat flygbolag förlorar mot staten – tvingas betala miljoner

Nextjets konkurs 2018 fick konsekvenser för många. (Foto: Johan Nilsson / TT)
Johan Colliander

Johan Colliander

Stockholms tingsrätt ogillare NextJets konkursbo krav på 119 miljoner kronor i skadestånd mot staten. Istället tvingas konkursboet betala Transportstyrelsens rättegångskostnader på drygt 2,3 miljoner kronor.

Det var i maj 2018 som flygbolaget NextJet meddelade Transportstyrelsen att man skulle ställa in alla flygningar och ansöka om konkurs.

Missa inte: Sex veckor kvar – sen kan flygbranschen börja ställa in. Realtid

Bolaget hade då leverantörsskulder på nästan 94 miljoner kronor och flög till 21 orter, de flesta i Sverige.

Samma dag som konkursen meddelades återkallade Transportstyrelsen NextJets operativa licens, och dagen därpå försattes bolaget i konkurs.

Anser att återkallelsen var fel

Konkursboet hävdade att Transportstyrelsen agerat felaktigt genom att omedelbart återkalla licensen utan att dessförinnan höra bolaget eller konkursboet, och att myndigheten därmed orsakat skada.

Konkursboet hade tidigare ansökt om skadestånd hos Justitiekanslern men fått avslag, innan man valde att stämma staten och yrka 119 miljoner kronor i skadestånd.

Läs även: Ny åkerikonkurs: ”Branschen är pressad”. Dagens PS

Stockholms tingsrätt konstaterar nu i sin dom att bolaget faktiskt fick möjlighet att höras innan licensen återkallades, skriver Dagens Juridik.

Tingsrätten finner heller inget stöd för att Transportstyrelsen skulle ha fattat ett annat beslut om myndigheten först kommunicerat med konkursförvaltaren.

Ingen anledning till att låta bolaget behålla licensen

Även om konkursboet kunde visa att det fanns en aktör beredd att ta över delar av verksamheten och finansiera vissa linjer, talade ingenting för att det skulle ha föranlett Transportstyrelsen att låta bolaget behålla sin licens.

”Tvärtom framgår av utredningen att konkursboet ansökte om tillfällig operativ licens ett par dagar efter konkursbeslutet utan att sådan beviljades av Transportstyrelsen”, skriver tingsrätten i domen.

Missa inte: Nya SAS-ägaren: Vi är mycket nöjda med lönsamheten. Realtid

Nextjet-konkursen fick vid tillfället stora konsekvenser.

Tusentals resenärer drabbades och flera orter stod utan flyg. Peter Larsson, dåvarande vd för Sveriges regionala flygplatser, varnade för att flera flygplatser riskerade nedläggning och efterlyste statliga åtgärder.

Trafikverket fick arbeta snabbt med att ordna ersättningsflyg.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Juridik

De utmanar advokatbyråernas timtaxa – "Som ett svart hål"

27 apr. 2026