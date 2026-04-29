Konkursat flygbolag förlorar mot staten – tvingas betala miljoner

Det var i maj 2018 som flygbolaget NextJet meddelade Transportstyrelsen att man skulle ställa in alla flygningar och ansöka om konkurs.

Bolaget hade då leverantörsskulder på nästan 94 miljoner kronor och flög till 21 orter, de flesta i Sverige.

Samma dag som konkursen meddelades återkallade Transportstyrelsen NextJets operativa licens, och dagen därpå försattes bolaget i konkurs.

Anser att återkallelsen var fel

Konkursboet hävdade att Transportstyrelsen agerat felaktigt genom att omedelbart återkalla licensen utan att dessförinnan höra bolaget eller konkursboet, och att myndigheten därmed orsakat skada.

Konkursboet hade tidigare ansökt om skadestånd hos Justitiekanslern men fått avslag, innan man valde att stämma staten och yrka 119 miljoner kronor i skadestånd.

Stockholms tingsrätt konstaterar nu i sin dom att bolaget faktiskt fick möjlighet att höras innan licensen återkallades, skriver Dagens Juridik.

Tingsrätten finner heller inget stöd för att Transportstyrelsen skulle ha fattat ett annat beslut om myndigheten först kommunicerat med konkursförvaltaren.