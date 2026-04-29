Stockholms tingsrätt ogillare NextJets konkursbo krav på 119 miljoner kronor i skadestånd mot staten. Istället tvingas konkursboet betala Transportstyrelsens rättegångskostnader på drygt 2,3 miljoner kronor.
Konkursat flygbolag förlorar mot staten – tvingas betala miljoner
Det var i maj 2018 som flygbolaget NextJet meddelade Transportstyrelsen att man skulle ställa in alla flygningar och ansöka om konkurs.
Bolaget hade då leverantörsskulder på nästan 94 miljoner kronor och flög till 21 orter, de flesta i Sverige.
Samma dag som konkursen meddelades återkallade Transportstyrelsen NextJets operativa licens, och dagen därpå försattes bolaget i konkurs.
Anser att återkallelsen var fel
Konkursboet hävdade att Transportstyrelsen agerat felaktigt genom att omedelbart återkalla licensen utan att dessförinnan höra bolaget eller konkursboet, och att myndigheten därmed orsakat skada.
Konkursboet hade tidigare ansökt om skadestånd hos Justitiekanslern men fått avslag, innan man valde att stämma staten och yrka 119 miljoner kronor i skadestånd.
Stockholms tingsrätt konstaterar nu i sin dom att bolaget faktiskt fick möjlighet att höras innan licensen återkallades, skriver Dagens Juridik.
Tingsrätten finner heller inget stöd för att Transportstyrelsen skulle ha fattat ett annat beslut om myndigheten först kommunicerat med konkursförvaltaren.
Ingen anledning till att låta bolaget behålla licensen
Även om konkursboet kunde visa att det fanns en aktör beredd att ta över delar av verksamheten och finansiera vissa linjer, talade ingenting för att det skulle ha föranlett Transportstyrelsen att låta bolaget behålla sin licens.
”Tvärtom framgår av utredningen att konkursboet ansökte om tillfällig operativ licens ett par dagar efter konkursbeslutet utan att sådan beviljades av Transportstyrelsen”, skriver tingsrätten i domen.
Nextjet-konkursen fick vid tillfället stora konsekvenser.
Tusentals resenärer drabbades och flera orter stod utan flyg. Peter Larsson, dåvarande vd för Sveriges regionala flygplatser, varnade för att flera flygplatser riskerade nedläggning och efterlyste statliga åtgärder.
Trafikverket fick arbeta snabbt med att ordna ersättningsflyg.