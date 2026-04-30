Avgör ödet för kortavgifter – Visa och Mastercard granskas

Distriktsdomaren Brian Cogan i Brooklyn ledde en nästan tre timmar lång förhandling utan att meddela om han avser att ge preliminärt godkännande till uppgörelsen.

Han signalerade dock att han inte har för avsikt att med ”köttklyvaren” hugga sönder det befintliga systemet för kortbetalningar, skriver Reuters.

Långvarig strid

Förlikningen, som tillkännagavs i november förra året, sätter punkt för en tvist som inleddes redan 2005, då handlare anklagade Visa, Mastercard och ett antal banker för att ha konspirerat i strid med amerikansk konkurrensrätt.

Uppgörelsen innebär att de så kallade swipe-avgifterna, eller interchange-avgifterna, sänks med 0,1 procentenhet under fem år, och att standardavgiften för konsumentkort begränsas till högst 1,25 procent under åtta år.

Handlarna skulle också ges rätt att neka vissa kategorier av kort samt fler möjligheter att lägga på tilläggsavgifter, en avvikelse från den nuvarande ”Honor All Cards”-regeln som kräver att en handlare antingen accepterar alla Visa- och Mastercardkort eller inga alls.

Möter motstånd

Uppgörelsen möter dock motstånd. Organisationer som National Retail Federation och Walmart menar att förlikningen i praktiken ger handlarna ett otillfredsställande val: antingen betala höga avgifter för de populära belöningskorten som dominerar marknaden, eller förlora kunder.

Kritikerna pekar också på att handlarna fortfarande måste acceptera alla kortutgivare inom ett nätverk, oavsett bank.

Interchange-avgifterna för Visa och Mastercard uppgick till totalt 118,8 miljarder dollar i USA under 2025, jämfört med 111,2 miljarder dollar 2024.

En tidigare förlikning på 30 miljarder dollar avvisades av en annan domare i juni 2024.