AI i juristbranschen tros bli en riktig framtidsbransch. Nu kommer uppgifter om en ny start-up som har flera kända investerare i ryggen.
Kändisarna går in i AI-startup – konkurrensen hårdnar
Ett nybildat svenskt AI-bolag inom juridik har på kort tid lockat flera av landets mest namnkunniga investerare.
Startupen Arkivia, som utvecklar en AI-baserad plattform för jurister inom familjerätt, har nyligen tagit in 12,25 miljoner kronor i en nyemission.
Men satsningen har hittills hållits diskret, och det verkar som att investerarna helst vill ligga lågt i media just nu, skriver Breakit.
Hagströmer största investeraren
Bland dessa investerare finns en hel del kända namn.
Här nämns exempelvis Avanza-storägaren Sven Hagströmer, musikproducenten Max Martin, den tidigare Altor-partnern Stefan Linder samt spelentreprenören Sebastian Knutsson, känd som medgrundare till King.
Kapitalet tillförs via privata investeringsbolag och affärsänglar, med Hagströmer som största enskilda investerare.
Bildades på SSE Ventures
Arkivia grundades av William Ringström och Filip Eriksson, tidigare analytiker på investmentbanken JP Morgan, tillsammans med utvecklaren Olle Wallberg.
Bolaget har vuxit fram inom Handelshögskolans inkubator SSE Ventures, men affärsidén tog form redan under grundarnas tid i finanssektorn.
Erfarenheter av hur tidskrävande och manuella arvskiften ofta är blev utgångspunkten för att applicera AI på ett område som länge varit analogt, skriver Breakit.
Ska effektivisera bouppteckningar
Bolagets kunder är jurister och byråer specialiserade på familjerätt.
Plattformen syftar till att effektivisera arbetet med bouppteckningar och arvskiften genom automatisering och strukturerad dokumenthantering.
Under hösten har tjänsten lanserats kommersiellt och Arkivia har tecknat ett samarbetsavtal med en rikstäckande organisation för auktoriserade begravnings- och juridikbyråer med omkring 400 medlemsföretag.
Tror på potentialen
Marknaden för bouppteckningar i Sverige uppgår till mellan 500 miljoner och 1 miljard kronor årligen, baserat på antalet ärenden och genomsnittliga arvoden.
Samtidigt ses bouppteckningar endast som en första nisch inom den bredare familjerättsmarknaden, där den långsiktiga tillväxtpotentialen bedöms som betydligt större.
Inför kapitalrundan värderades Arkivia till cirka 75 miljoner kronor.
Legora ligger långt före
Det placerar bolaget långt under den mest etablerade svenska AI-aktören inom affärsjuridik, Legora, som i höstas värderades till omkring 17 miljarder kronor, skriver Dagens Industri.
Bolaget planerar även internationell expansion, även om konkurrensen utomlands är tuffare, särskilt i USA.
Där huserar exempelvis den hajpade AI-startupen Harvey, vars väg till miljardvärdering Realtid har skrivit om förut.
