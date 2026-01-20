Kändisarna går in i AI-startup – konkurrensen hårdnar

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Ett nybildat svenskt AI-bolag inom juridik har på kort tid lockat flera av landets mest namnkunniga investerare.

Startupen Arkivia, som utvecklar en AI-baserad plattform för jurister inom familjerätt, har nyligen tagit in 12,25 miljoner kronor i en nyemission.

Men satsningen har hittills hållits diskret, och det verkar som att investerarna helst vill ligga lågt i media just nu, skriver Breakit.

Hagströmer största investeraren

Bland dessa investerare finns en hel del kända namn.

Här nämns exempelvis Avanza-storägaren Sven Hagströmer, musikproducenten Max Martin, den tidigare Altor-partnern Stefan Linder samt spelentreprenören Sebastian Knutsson, känd som medgrundare till King.

Kapitalet tillförs via privata investeringsbolag och affärsänglar, med Hagströmer som största enskilda investerare.