Brottslig mångfald i USA: 42 advokatbyråer varnas av myndighet

”Kan snedvrida konkurrensen om arbetskraft”

I sitt uttalande skriver Ferguson att samordning kring mångfaldsmål kan leda till att byråer i praktiken använder kvoter eller fattar anställningsbeslut baserat på personliga egenskaper snarare än meriter. Det kan i sin tur påverka konkurrensen om arbetskraft inom juristyrket, inklusive löner, befordringar och rekryteringsbeslut.

FTC betonar samtidigt att breven inte är en anklagelse om brott, utan en varning om potentiell juridisk risk. Myndigheten uppmanar byråerna att se över sina relationer med både Diversity Lab och andra deltagande firmor.

Del av bredare offensiv mot DEI‑program

Varningen kommer i ett politiskt klimat där Donald Trumps administration har intensifierat sina insatser mot program för mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI).

Under våren skickade den federala myndigheten EEOC brev till 20 stora advokatbyråer med oro för att deras DEI‑initiativ kan bryta mot antidiskrimineringslagar. Det markerar en ovanlig vändning där myndigheterna inte granskar diskriminering mot minoriteter, utan om mångfaldsarbete i sig kan skapa otillåten särbehandling.

Mansfield‑modellen har brett stöd

Samtidigt har Mansfield‑programmet länge hyllats av flera stora advokatbyråer och klienter. Branschmedier som The American Lawyer och Bloomberg Law har tidigare beskrivit modellen som ett sätt att skapa mer strukturerade och transparenta befordrings-processer.

Förespråkarna menar att programmet inte bygger på kvoter, utan på att säkerställa att fler kvalificerade kandidater faktiskt övervägs.

Osäker framtid

FTC:s varning innebär att advokatbyråer nu måste väga risken för konkurrensrättsliga konsekvenser mot fördelarna med att delta i Mansfield‑programmet.

Hur branschen reagerar kan få stor betydelse för framtiden för initiativ inom juridiken och för hur långt myndigheterna är beredda att gå i sin granskning.

