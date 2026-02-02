03 feb. 2026

Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Brottslig mångfald i USA: 42 advokatbyråer varnas av myndighet

USA:s juridikbransch pressas att ompröva sina DEI-strategier efter nya federala varningar Foto: Adene Sanchez/Billion photos.
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

Den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC varnar 42 av landets största advokatbyråer för att deras deltagande i Mansfield-programmet kan bryta mot konkurrenslagarna.

Myndigheten misstänker att byråerna samordnar sina rekryteringsprocesser. Det framgår av ett uttalande från FTC‑ordföranden Andrew Ferguson.

Gemensamma mångfaldsmål kan ses som samordning

Mansfield‑programmet, som drivs av konsultbolaget Diversity Lab, kräver att minst 30 procent av de kandidater som övervägs för ledarroller och befordran ska komma från underrepresenterade grupper, rapporterar Law.com.

Över 360 advokatbyråer har certifierats sedan starten, och flera av dem tillhör USA:s absoluta toppskikt.

I breven pekar FTC på att byråerna deltar i månatliga ”kunskapsdelningssamtal” där de diskuterar strategier för att nå mångfaldsmålen. Enligt Ferguson kan sådana samtal innebära att konkurrenskänslig information delas mellan aktörer som slåss om samma juridiska talangbas.

FTC varnar för att samarbetet kan hålla nere löner och därmed bryta mot konkurrenslagarna, som vanligtvis används för att stoppa karteller och prisfixering.

”Kan snedvrida konkurrensen om arbetskraft”

I sitt uttalande skriver Ferguson att samordning kring mångfaldsmål kan leda till att byråer i praktiken använder kvoter eller fattar anställningsbeslut baserat på personliga egenskaper snarare än meriter. Det kan i sin tur påverka konkurrensen om arbetskraft inom juristyrket, inklusive löner, befordringar och rekryteringsbeslut.

FTC betonar samtidigt att breven inte är en anklagelse om brott, utan en varning om potentiell juridisk risk. Myndigheten uppmanar byråerna att se över sina relationer med både Diversity Lab och andra deltagande firmor.

Del av bredare offensiv mot DEI‑program

Varningen kommer i ett politiskt klimat där Donald Trumps administration har intensifierat sina insatser mot program för mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI).

Under våren skickade den federala myndigheten EEOC brev till 20 stora advokatbyråer med oro för att deras DEI‑initiativ kan bryta mot antidiskrimineringslagar. Det markerar en ovanlig vändning där myndigheterna inte granskar diskriminering mot minoriteter, utan om mångfaldsarbete i sig kan skapa otillåten särbehandling.

Mansfield‑modellen har brett stöd

Samtidigt har Mansfield‑programmet länge hyllats av flera stora advokatbyråer och klienter. Branschmedier som The American Lawyer och Bloomberg Law har tidigare beskrivit modellen som ett sätt att skapa mer strukturerade och transparenta befordrings-processer.

Förespråkarna menar att programmet inte bygger på kvoter, utan på att säkerställa att fler kvalificerade kandidater faktiskt övervägs.

Osäker framtid

FTC:s varning innebär att advokatbyråer nu måste väga risken för konkurrensrättsliga konsekvenser mot fördelarna med att delta i Mansfield‑programmet.

Hur branschen reagerar kan få stor betydelse för framtiden för initiativ inom juridiken och för hur långt myndigheterna är beredda att gå i sin granskning.

