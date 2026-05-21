"Inte oromantiskt": Äktenskapsförord är hetare än någonsin

Andelen par som upprättar äktenskapsförord i Sverige fortsätter att öka. Under 2025 registrerades 14 323 äktenskapsförord, vilket motsvarar 30,9 procent av alla som gifte sig under året, enligt uppgifter från Skatteverket.

Trenden har varit tydligt uppåtgående under det senaste decenniet. År 2016 var andelen 23,5 procent, motsvarande drygt 12 600 förord.

Sedan dess har siffran stigit i stort sett varje år, med undantag för pandemiåret 2020 då antalet giftermål var ovanligt lågt.

Yngre driver trenden

Ökningen drivs i hög grad av yngre generationer, skriver psykologen Niklas Laninge och juristen Thomas Eriksson i en debattartikel i Börskollen.

De pekar på att medelåldern för förstagångsvigda i Sverige nu ligger i mitten av 30-årsåldern, vilket innebär att många par hinner bygga upp egna tillgångar, eller skulder, redan innan giftermålet.

Trots den ökade förekomsten finns en utbredd kunskapslucka om vad ett äktenskapsförord faktiskt innebär.

Enligt debattörerna tror många felaktigt att förordet påverkar ägandet under äktenskapet, men det reglerar enbart hur egendomen fördelas om äktenskapet upplöses.

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom och kan skrivas både inför och under ett äktenskap. Utan ett sådant avtal gäller giftorätt, vilket innebär att makar i princip har rätt till hälften var av alla gemensamma tillgångar vid en skilsmässa.