OpenAI slår ifrån sig: ChatGPT är inte en jurist

Bakgrunden är en tvist med en före detta anställd, Graciela Dela Torre, som tidigare stämt Nippon Life över sjukersättning och förlikades med bolaget 2024.

Nippon Life menar att Dela Torre därefter använde ChatGPT för att översvämma domstolen med dussintals AI-genererade inlagor och yrkanden som bolaget menar saknade varje juridiskt eller processuellt syfte, skriver Reuters.

Missa inte: De utmanar advokatbyråernas timtaxa – ”Som ett svart hål”. Realtid

OpenAI avvisar anklagelserna och skriver i sin inlaga att ”ChatGPT inte är en person och varken har eller använder någon juridisk kunskap eller kompetens.”

Enligt OpenAI är ChatGPT ett hjälpmedel som bidrar till ökad tillgång till rättsväsendet, och användarna accepterar villkor om att inte förlita sig på tjänsten som ersättning för professionell rådgivning. ”

Dela Torre hade rätt att företräda sig själv och rätt att använda ChatGPT som ett verktyg för det”, skriver bolaget.

Ett växande problem i domstolarna

Fallet i Chicago speglar en bredare trend. Allt fler privatpersoner och jurister använder AI-verktyg för att skriva juridiska dokument, med blandade resultat.

ANNONS

I maj bötfällde en federal domare i San Francisco en ledande partner vid en advokatbyrå efter att en underordnad jurist lämnat in en inlaga med fabricerade rättsfallshänvisningar.

Läs även: Ny idé: AI-miljarder till folket – inte bara techmoguler. Dagens PS

Domaren slog fast att chefsansvar gäller: byråledare kan inte friskriva sig från underordnades AI-misstag. Den ansvarige partnern fick böter, tillrättavisning och krav på utbildning i etisk AI-användning.

Wall Street-byrån Sullivan & Cromwell tvingades i april erkänna att en inlaga i ett federalt konkursmål i New York innehöll flera AI-genererade felaktigheter, däribland felciterade rättsfall och missvisande lagtolkningar.