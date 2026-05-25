OpenAI begär att en federal domstol i Chicago ska avvisa en stämning från det japanska försäkringsbolaget Nippon Life Insurance, som hävdar att ChatGPT bedrivit otillåten juridisk rådgivning. Stämningen är en av de första i sitt slag mot en stor AI-plattform.
OpenAI slår ifrån sig: ChatGPT är inte en jurist
Bakgrunden är en tvist med en före detta anställd, Graciela Dela Torre, som tidigare stämt Nippon Life över sjukersättning och förlikades med bolaget 2024.
Nippon Life menar att Dela Torre därefter använde ChatGPT för att översvämma domstolen med dussintals AI-genererade inlagor och yrkanden som bolaget menar saknade varje juridiskt eller processuellt syfte, skriver Reuters.
OpenAI avvisar anklagelserna och skriver i sin inlaga att ”ChatGPT inte är en person och varken har eller använder någon juridisk kunskap eller kompetens.”
Enligt OpenAI är ChatGPT ett hjälpmedel som bidrar till ökad tillgång till rättsväsendet, och användarna accepterar villkor om att inte förlita sig på tjänsten som ersättning för professionell rådgivning. ”
Dela Torre hade rätt att företräda sig själv och rätt att använda ChatGPT som ett verktyg för det”, skriver bolaget.
Ett växande problem i domstolarna
Fallet i Chicago speglar en bredare trend. Allt fler privatpersoner och jurister använder AI-verktyg för att skriva juridiska dokument, med blandade resultat.
I maj bötfällde en federal domare i San Francisco en ledande partner vid en advokatbyrå efter att en underordnad jurist lämnat in en inlaga med fabricerade rättsfallshänvisningar.
Domaren slog fast att chefsansvar gäller: byråledare kan inte friskriva sig från underordnades AI-misstag. Den ansvarige partnern fick böter, tillrättavisning och krav på utbildning i etisk AI-användning.
Wall Street-byrån Sullivan & Cromwell tvingades i april erkänna att en inlaga i ett federalt konkursmål i New York innehöll flera AI-genererade felaktigheter, däribland felciterade rättsfall och missvisande lagtolkningar.
Svenska jurister hänvisade till påhittade HD-domar
Problemet är inte begränsat till USA. En svensk tingsrätt har sågat en jurist som i sina inlagor hänvisade till domar från Högsta domstolen som visade sig vara helt fabricerade, genererade av ett AI-verktyg.
Tingsrätten ifrågasatte även juristens begärda arvode om 2 100 kronor i timmen och pekade på märkligt språkbruk och påhittad lagstiftning i inlagorna.
En nordisk studie visar att åtta av tio jurister anser sig sakna tillräcklig utbildning för att använda AI effektivt i sitt arbete, trots att de flesta är positiva till tekniken.