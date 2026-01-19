App-grundarens riskfyllda strategi har lett till miljardvärdering

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Den snabbväxande juridiska AI-sektorn lockar allt mer kapital och uppmärksamhet, och ett av de mest omskrivna bolagen är Harvey.

Företaget, som utvecklar AI-verktyg för stora advokatbyråer, värderades till omkring åtta miljarder dollar i samband med en kapitalrunda i december.

Bakom tillväxten ligger bland annat en ovanlig strategi för att tidigt vinna kundernas intresse, skriver Business Insider.

Analyserade advokaternas texter

Harveys vd och medgrundare Winston Weinberg har beskrivit hur de första kundmötena fokuserade mindre på funktioner och mer på att direkt utmana advokaternas eget arbete.

I stället för traditionella presentationer användes öppna rättsdokument som advokaterna själva hade skrivit, som AI-verktyget analyserade och kritiserade.

Angreppssättet var konfrontativt, men effektivt för att snabbt fånga uppmärksamheten hos en yrkesgrupp som är tränad att granska argument i detalj.