Att låta en AI granska potentiella kunders egna texter sågs som riskfyllt för AI-startupen Harvey. Det har dock lönat sig rejält.
App-grundarens riskfyllda strategi har lett till miljardvärdering
Den snabbväxande juridiska AI-sektorn lockar allt mer kapital och uppmärksamhet, och ett av de mest omskrivna bolagen är Harvey.
Företaget, som utvecklar AI-verktyg för stora advokatbyråer, värderades till omkring åtta miljarder dollar i samband med en kapitalrunda i december.
Bakom tillväxten ligger bland annat en ovanlig strategi för att tidigt vinna kundernas intresse, skriver Business Insider.
Analyserade advokaternas texter
Harveys vd och medgrundare Winston Weinberg har beskrivit hur de första kundmötena fokuserade mindre på funktioner och mer på att direkt utmana advokaternas eget arbete.
I stället för traditionella presentationer användes öppna rättsdokument som advokaterna själva hade skrivit, som AI-verktyget analyserade och kritiserade.
Angreppssättet var konfrontativt, men effektivt för att snabbt fånga uppmärksamheten hos en yrkesgrupp som är tränad att granska argument i detalj.
Riskfylld strategi
Strategin var samtidigt förenad med risk.
Tidiga versioner av AI-systemet var mer benägna att leverera felaktiga eller missvisande analyser, vilket i värsta fall kunde avsluta en dialog direkt.
När tekniken däremot fungerade som tänkt skapades ett omedelbart värde genom att visa hur argument kunde stärkas eller hur motparten sannolikt skulle resonera.
Harvey verkar i ett segment som genomgår snabb expansion, vilket Lawyers Weekly har skrivit om.
Tros bli en allt större bransch
Teknik för juristbranschen lockar allt fler investerare i takt med att advokatbyråer söker effektivare sätt att hantera dokumentgranskning, processförberedelser och regelefterlevnad.
Trots den höga värderingen tonas bilden av en framtida ensam marknadsledare ned.
Den globala juridiska marknaden är omfattande, med miljontals yrkesverksamma och relativt låg teknikinvestering i förhållande till sin storlek.
Tuffa krav efter tillväxten
Bolagets snabba tillväxt har samtidigt ställt höga krav internt. Ledningen har behövt ompröva organisationens struktur, rekryteringar och arbetssätt i snabb takt för att möta efterfrågan.
För Weinberg har det inneburit återkommande anpassningar av ledarrollen i takt med att företaget skiftat från uppstartsfas till mer etablerad aktör.
Utvecklingen speglar en bredare trend där artificiell intelligens i allt högre grad integreras i traditionella kunskapsyrken.
