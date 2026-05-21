Tjänade miljoner på konkurser – de fick mest från staten

Under 2025 fick tre förvaltare ut över fem miljoner kronor vardera på det sättet, visar siffror från Domstolsverket som Dagens Juridik tagit del av.

Högst ersättning fick Gustav Kling på Advokatfirman Carler med 7,9 miljoner kronor, följt av Håkan Hallström på Advokatbyrån Gulliksson med 5,5 miljoner och Helena Ståbi på Casper advokater med 5,2 miljoner kronor.

Pierre Pettersson på Cirio Advokatbyrå hade flest enskilda uppdrag, 231 stycken, och fick totalt fyra miljoner kronor, ett snitt på omkring 17 000 kronor per ärende.

Färre konkurser – men oro kvarstår

Förvaltarnas arbetsvolym kan dock vara avtagande.

Företagskonkurserna i Sverige minskade för sjätte månaden i rad i april, då 803 aktiebolag försattes i konkurs, en nedgång med 15 procent jämfört med april 2025, enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Bygg, detaljhandel och restaurang redovisar kraftigt färre konkurser. Hotell- och restaurangbranschen minskade med 30 procent och fastighetsbolag med hela 46 procent, enligt Creditsafe. Antalet anställda som drabbades minskade med över 20 procent i april, och hittills i år har antalet berörda anställda halverats.

Bilhandel och transport sticker ut som de enda branscher där konkurserna fortsatt ökar, med uppgångar på 25 respektive ett antal procent sett till årets första månader.