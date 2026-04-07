Vindkraftens lönsamhetskris fördjupas – miljardförluster i mars

Det innebär förluster på närmare en miljard kronor under en enda månad.

Missa inte: Billig el finns – men marknaden stoppar kunderna från att få den. Realtid

Sett över hela landet låg den genomsnittliga försäljningsnivån på cirka 28 öre per kilowattimme, vilket innebär att svensk vindkraft som helhet gick med förlust under mars, det skriver professor Jonas Kristiansen Nøland i Affärsvärlden.

Inte nya problem

Problemen är inte nya. Den samlade förlusten för vindkraftsbranschen uppgick under åren 2017–2022 till 13,5 miljarder kronor, med en förlustmarginal på minus 39,4 procent.

Läs även: Asbestskandalen i vindkraften breddas – fler parker drabbade. Dagens PS

AP-fondernas vindkraftsinvestering via Polhem Infra redovisade en förlust på 250 miljoner kronor under 2024.

Företagsekonomen Christian Steinbeck menar att 80–90 procent av vindkraftsanläggningarna går med förlust och att det strukturellt inte går att vända, säger han i en intervju med Realtid.

Samtidigt pekar Nøland i Affärsvärlden på att produktionskostnaderna har stigit med 40–50 procent, och att ny vindkraft beräknas kosta 60–70 öre per kilowattimme.

Politiska bekymmer

Branschen ser det annorlunda. Anton Johansson på Green Power Sweden säger till Realtid att det verkliga problemet är den politiska osäkerheten snarare än tekniken, och att kombinationslösningar med sol och batterier kan hantera vindkraftens variabilitet.

Missa inte: Här byggs världens största batteri – drivs av rost. Realtid

Men politiskt blåser det motvind. Regeringen sade nyligen nej till 13 av 14 planerade havsbaserade vindkraftparker i Östersjön med hänvisning till försvarsintressen.

Samtidigt stoppades 43 av 46 vindkraftsprojekt av svenska kommuner under 2025.