Kina har traditionellt varit en viktig marknad för Nvidias affär. Nu har den försvunnit nästan helt och hållet.
Nvidia erkänner: Vi har gett upp i Kina
Nvidia har i praktiken förlorat den kinesiska marknaden för AI-chip till Huawei.
Det säger vd:n Jensen Huang efter att de amerikanska exportrestriktionerna fortsatt begränsa försäljningen av avancerade halvledare till Kina.
Uttalandet kommer samtidigt som Nvidia redovisade ännu ett starkt kvartal med en omsättningsökning på 85 procent till drygt 81 miljarder dollar.
”Huawei är väldigt starka”
Bolaget presenterade dessutom ett återköpsprogram värt 80 miljarder dollar och höjde utdelningen.
Trots de starka resultaten beskriver Huang utvecklingen i Kina som ett strategiskt bakslag för Nvidia.
Han konstaterar att Huawei nu vuxit sig mycket starkt på hemmamarknaden och att kinesiska chipbolag snabbt utvecklat egna ekosystem efter att amerikanska bolag begränsats av exportkontroller.
”Efterfrågan i Kina är ganska stor. Huawei är väldigt, väldigt starka. De hade ett rekordår förra året, och de kommer sannolikt att ha ett extraordinärt år framför sig. Deras lokala ekosystem av chipföretag går också bra, eftersom vi har dragit oss ur den marknaden”, säger Huang till CNBC.
Skärpte restriktionerna
Kina stod tidigare för minst en femtedel av Nvidias intäkter inom datacentersegmentet, men bolagets tillgång till marknaden har successivt strypts.
I april meddelade den amerikanska administrationen att Nvidia behöver särskilda licenser för att exportera vissa avancerade AI-chip till Kina och flera andra länder.
De skärpta restriktionerna har samtidigt accelererat Kinas satsningar på teknologisk självförsörjning inom halvledare och artificiell intelligens.
Huawei har under de senaste åren blivit en allt viktigare aktör inom både AI-infrastruktur och avancerad chiputveckling.
Skulle vilja återvända
Trots den försämrade situationen säger Huang att Nvidia fortsatt vill återvända till den kinesiska marknaden om reglerna förändras.
Bolaget har varit verksamt i Kina i över 30 år och har fortfarande omfattande kundrelationer och partnerskap i landet.
Samtidigt är osäkerheten stor kring om USA kommer att lätta på exportkontrollerna.
Uppgifter har cirkulerat om att vissa kinesiska bolag fått tillstånd att köpa Nvidias H200-chip, men amerikanska handelsföreträdare har signalerat att några bredare lättnader inte är aktuella på kort sikt.