Nvidia erkänner: Vi har gett upp i Kina

Nvidia har i praktiken förlorat den kinesiska marknaden för AI-chip till Huawei.

Det säger vd:n Jensen Huang efter att de amerikanska exportrestriktionerna fortsatt begränsa försäljningen av avancerade halvledare till Kina.

Uttalandet kommer samtidigt som Nvidia redovisade ännu ett starkt kvartal med en omsättningsökning på 85 procent till drygt 81 miljarder dollar.

”Huawei är väldigt starka”

Bolaget presenterade dessutom ett återköpsprogram värt 80 miljarder dollar och höjde utdelningen.

Trots de starka resultaten beskriver Huang utvecklingen i Kina som ett strategiskt bakslag för Nvidia.

Han konstaterar att Huawei nu vuxit sig mycket starkt på hemmamarknaden och att kinesiska chipbolag snabbt utvecklat egna ekosystem efter att amerikanska bolag begränsats av exportkontroller.

”Efterfrågan i Kina är ganska stor. Huawei är väldigt, väldigt starka. De hade ett rekordår förra året, och de kommer sannolikt att ha ett extraordinärt år framför sig. Deras lokala ekosystem av chipföretag går också bra, eftersom vi har dragit oss ur den marknaden”, säger Huang till CNBC.