Billig el finns – men marknaden stoppar kunderna från att få den

Elpriserna fortsätter att skapa debatt, och förnybart får ofta skulden. Men enligt energianalytikerna Leonard Hyman och William Tilles är det inte sol- och vindkraften som driver kostnaderna, det är marknadsdesignen.

I både USA och Storbritannien sätts elpriset av den sista produktionsenheten som behövs för att möta efterfrågan. Nästan alltid är det ett gasverk.

Det innebär att gaspriset styr hela marknaden, även när förnybart producerar betydligt billigare el.

Förnybart är det mest kostnadseffektiva alternativet

Förnybart kan i många fall konkurrera med gamla fossila kraftverk, särskilt när bränslekostnader räknas in.

Men den verkliga jämförelsen gäller nya investeringar. Där visar både den amerikanska energimyndigheten EIA och investmentbanken Lazard att sol och vind är de mest kostnadseffektiva alternativen för ny elproduktion.

Gas kan vara konkurrenskraftigt – men bara om bränslepriserna håller sig låga. Kärnkraft är i en helt egen kostnadsliga.

Kunderna får inte del av de lägre kostnaderna

Problemet är att elnäten och marknadsreglerna inte är anpassade till en tid då förnybart växer snabbt. Nätutbyggnaden släpar efter, och prissättningsmodellen är skapad för en fossil era.

Resultatet blir att producenter av billig förnybar el får betalt som om de vore gasverk – och kunderna får ingen nytta av de lägre kostnaderna.