Teknikjättens satsning inkluderar 1 900 megawatt förnybar energi och banbrytande järn-luft-teknologi.
Här byggs världens största batteri – drivs av rost
Google ska bygga sitt första datacenter i Minnesota, i den lilla orten Pine Island cirka sju mil sydost om Minneapolis.
Samtidigt lanserar techbolaget ett omfattande energipaket på 1 900 megawatt förnybar kraft i samarbete med energibolaget Xcel Energy, rapporterar CNBC.
Avtalet omfattar 1 400 megawatt vindkraft, 200 megawatt solenergi samt 300 megawatt batterilagring. De förnybara projekten väntas bli driftsatta 2028 och 2029 och kommer att ägas av Xcel Energy.
Världens största batteri
Särskilt uppmärksammat är batteridelen av projektet.
Batteriet kommer att levereras av startupbolaget Form Energy och använda en så kallad järn-luft-teknologi.
Till skillnad från konventionella litiumjonbatterier lagrar Form Energys batterier energi genom att oxidera och deoxidera järn, i praktiken genom att järnet rostar och avrostas.
Batteriet kommer att kunna leverera sin fulla effekt i 100 timmar, med en total kapacitet på 30 gigawattimmar, vilket enligt TechCrunch gör det till världens största batteri.
Teknologin är tyngre och mindre energieffektiv än litiumjon, men avsevärt billigare, Form Energy uppger att kostnaden kan nå 20 dollar per kilowattimme, minst tre gånger billigare än litiumjonalternativ.
Ny modell ska skydda vanliga kunder
Projektet introducerar också en ny avgiftsmodell, en så kallad ”clean transition tariff”, där Google betalar en premie för den förnybara energin för att skydda vanliga elkunder från merkostnader.
Google utvecklade konceptet först i Nevada i samarbete med geotermistartupet Fervo, enligt TechCrunch.
”Vi säkerställer att vi inte lägger ytterligare kostnader på andra elkunderna”, säger Amanda Peterson Corio, chef för datacenterenergi på Google, till CNBC.
Har mött protester
Datacentret har dock mött lokalt motstånd.
Invånare har bildat gruppen ”Stop the Pine Island Data Center” och en miljöorganisation har stämt över projektets miljöprövning.
Trots detta har Pine Islands kommunstyrelse godkänt projektet och beviljat skattelättnader på 36 miljoner dollar, med förväntade skatteintäkter på över 130 miljoner dollar.
Form Energy, som tillverkar sina batterier i West Virginia, har hittills rest 1,4 miljarder dollar i kapital.
