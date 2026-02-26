Här byggs världens största batteri – drivs av rost

Google ska bygga sitt första datacenter i Minnesota, i den lilla orten Pine Island cirka sju mil sydost om Minneapolis.

Samtidigt lanserar techbolaget ett omfattande energipaket på 1 900 megawatt förnybar kraft i samarbete med energibolaget Xcel Energy, rapporterar CNBC.

Avtalet omfattar 1 400 megawatt vindkraft, 200 megawatt solenergi samt 300 megawatt batterilagring. De förnybara projekten väntas bli driftsatta 2028 och 2029 och kommer att ägas av Xcel Energy.

Världens största batteri

Särskilt uppmärksammat är batteridelen av projektet.

Batteriet kommer att levereras av startupbolaget Form Energy och använda en så kallad järn-luft-teknologi.

Till skillnad från konventionella litiumjonbatterier lagrar Form Energys batterier energi genom att oxidera och deoxidera järn, i praktiken genom att järnet rostar och avrostas.

Batteriet kommer att kunna leverera sin fulla effekt i 100 timmar, med en total kapacitet på 30 gigawattimmar, vilket enligt TechCrunch gör det till världens största batteri.

Teknologin är tyngre och mindre energieffektiv än litiumjon, men avsevärt billigare, Form Energy uppger att kostnaden kan nå 20 dollar per kilowattimme, minst tre gånger billigare än litiumjonalternativ.