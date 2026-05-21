Kinesiskt genombrott: Batteri kan utmana litiumdominansen

Det är forskargruppen vid Institute of Metal Research under Chinese Academy of Sciences som ligger bakom framsteget, som publicerats i tidskriften Advanced Energy Materials.

Batteriet använder ett vattenbaserat elektrolyt som inte kan explodera och är tillverkat av lättillgängliga, billiga material, skriver Oilprice.com.

Mer kostnadseffektivt

Järn är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och kostar omkring 80 gånger mindre än rå litium, vilket gör tekniken potentiellt betydligt mer kostnadseffektiv.

Tidigare har järnbaserade flödesbatterier stött på problem med bland annat nedbrytning och dålig reversibilitet, men forskargruppen uppger sig ha löst detta genom att designa om det negativa elektrolytet på molekylär nivå.

Flödesbatterier lagrar energi i flytande elektrolyt i externa tankar, och kapaciteten kan enkelt skalas upp genom att bygga större tankar. Det gör dem särskilt attraktiva för storskalig lagring av sol- och vindkraft, som kräver lösningar för att lagra energi när produktionen är hög och leverera den när efterfrågan ökar-

Något pilotprojekt har ännu inte annonserats och tekniken behöver testas utanför laboratoriemiljö innan den kan kommersialiseras.