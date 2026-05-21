Google lanserar nya AI-verktyg – kan peta OpenAI från tronen

Kampen om konsumenternas AI-tjänster hårdnar när Google nu tydligt positionerar sig som den främsta utmanaren till OpenAI.

Med en ny våg av AI-agenter och kraftigt uppgraderade modeller försöker bolaget ta tillbaka initiativet i en marknad som länge dominerats av ChatGPT.

Flera nyheter kom under utvecklarkonferensen Google I/O, där företaget presenterade en bred satsning på AI-agenter baserade på modellen Gemini 3.5 Flash.

Har en stor användarbas

Dessa ska inte bara svara på frågor utan också utföra uppgifter självständigt, som att planera resor, sortera e-post, följa marknadsrörelser och sammanställa information löpande.

Särskilt viktigt i strategin är Googles enorma användarbas. Gemini-appen används av omkring 900 miljoner människor varje månad, medan Google Search når över tre miljarder användare globalt.

Genom att integrera AI direkt i sök och andra kärntjänster får Google en distributionsfördel som få konkurrenter kan matcha, skriver The Economist.

Samtidigt flyttas konkurrensen med OpenAI allt mer från generella chatbotar till specialiserade AI-agenter, där båda bolagen nu utvecklar verktyg som kan utföra mer komplexa arbetsflöden, särskilt inom kodning och produktivitet.