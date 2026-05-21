AI för vanliga användare har dominerats av OpenAI och deras ChatGPT. Men nu kan spelplanen förändras helt och hållet.
Google lanserar nya AI-verktyg – kan peta OpenAI från tronen
Kampen om konsumenternas AI-tjänster hårdnar när Google nu tydligt positionerar sig som den främsta utmanaren till OpenAI.
Med en ny våg av AI-agenter och kraftigt uppgraderade modeller försöker bolaget ta tillbaka initiativet i en marknad som länge dominerats av ChatGPT.
Flera nyheter kom under utvecklarkonferensen Google I/O, där företaget presenterade en bred satsning på AI-agenter baserade på modellen Gemini 3.5 Flash.
Har en stor användarbas
Dessa ska inte bara svara på frågor utan också utföra uppgifter självständigt, som att planera resor, sortera e-post, följa marknadsrörelser och sammanställa information löpande.
Särskilt viktigt i strategin är Googles enorma användarbas. Gemini-appen används av omkring 900 miljoner människor varje månad, medan Google Search når över tre miljarder användare globalt.
Genom att integrera AI direkt i sök och andra kärntjänster får Google en distributionsfördel som få konkurrenter kan matcha, skriver The Economist.
Samtidigt flyttas konkurrensen med OpenAI allt mer från generella chatbotar till specialiserade AI-agenter, där båda bolagen nu utvecklar verktyg som kan utföra mer komplexa arbetsflöden, särskilt inom kodning och produktivitet.
OpenAI försöker svara
Pressen på OpenAI har ökat i takt med Googles framsteg.
Företagets ledning har enligt uppgifter prioriterat utvecklingen av mer avancerade agenter och förbättrad prestanda i ChatGPT för att möta konkurrensen.
Bakom de tekniska framstegen växer dock en annan utmaning snabbt, nämligen kostnaderna.
Google uppger att användningen av AI, mätt i så kallade tokens, har ökat explosionsartat till 3,2 kvadriljoner per månad, vilket kräver omfattande investeringar i beräkningskapacitet.
Enorma utgifter
Det har i sin tur drivit upp kapitalinvesteringarna kraftigt. Alphabet väntas i år lägga upp till 190 miljarder dollar på datacenter, chip och energi, en mångdubbling jämfört med för bara några år sedan.
För att balansera den snabba tillväxten överväger Google både effektiviseringar, användarbegränsningar och en ökad kommersiell modell där annonser och sponsrat innehåll integreras i AI-svaren.
Utvecklingen visar att AI-kapplöpningen inte längre bara handlar om teknisk kapacitet, utan också om vem som kan skala tjänsterna till miljardanvändning utan att kostnaderna blir ohanterliga.
I centrum står nu frågan om Google kan omvandla sin distributionsfördel till ett varaktigt övertag över OpenAI.
