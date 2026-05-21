Så ökar AI-användningen i Sverige

Användningen av AI i svenska företag fortsätter att öka och är mest utbredd bland stora företag, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under 2025 använde 35 procent av Sveriges företag AI. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2024. Företag med fler än 250 anställda använde AI i högst utsträckning.

Användningen av generativa AI-verktyg bland befolkningen, främst för privat bruk, har också blivit vanligare.

Bland personer över 16 år steg andelen användare från 25 procent 2024 till 37 procent 2025.