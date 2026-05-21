21 maj
2026

Nvidia slår förväntningarna

Så ökar AI-användningen i Sverige

Både företag och privatpersoner i Sverige har ökat användningen av AI. Foto: Kiichiro Sato/AP/TT
Nyhetsbyrån TT

Under 2025 använde 35 procent av Sveriges företag AI. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2024. Företag med fler än 250 anställda använde AI i högst utsträckning.

Användningen av AI i svenska företag fortsätter att öka och är mest utbredd bland stora företag, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Användningen av generativa AI-verktyg bland befolkningen, främst för privat bruk, har också blivit vanligare.

Bland personer över 16 år steg andelen användare från 25 procent 2024 till 37 procent 2025.

