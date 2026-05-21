USA pumpar in 20 miljarder i kvantdatorer

Det är handelsdepartementet som har tecknat avsiktsförklaringar med de nio bolagen, finansierade genom medel för tidiga tekniksatsningar i 2022 års Chips and Science Act.

Missa inte: Nvidia erkänner: Vi har gett upp i Kina. Realtid

IBM är den klart största vinnaren med en tilldelning på en miljard dollar, medan halvledartillverkaren GlobalFoundries får 375 miljoner dollar. Uppstickarna D-Wave Quantum, Rigetti Computing och Infleqtion väntas vardera få 100 miljoner dollar, och startupbolaget Diraq tilldelas upp till 38 miljoner dollar. Det skriver Financial Times.

En senior tjänsteman på handelsdepartementet uppger till Wall Street Journal att sikten nu är bättre än tidigare när det gäller kvantdatorernas genomförbarhet. Enligt WSJ arbetar Vita huset dessutom på ett nytt presidentdekret inriktat på kvantdatorbranschen.

Kraftiga kursrörelser

Nyheten fick aktier i kvantspecialister att rusa. Infleqtion steg 25 procent, D-Wave Quantum klättrade 16 procent och Rigetti Computing gick upp 14 procent, skriver Investing.com.

Även IBM och GlobalFoundries steg, med uppgångar på drygt sex respektive tio procent i inledningshandeln.

Läs även: Superkraft i fickformat – nu vill kvantdatorn flytta in. Dagens PS

ANNONS

Transaktionerna är ännu inte slutgiltiga, och administrationen uppger att den fortsatt tar emot ansökningar från andra techbolag.

Bland mottagarna väcker PsiQuantum särskild uppmärksamhet. Bolaget hämtade förra året in kapital från riskkapitalfirman 1789 Capital, där Donald Trump Jr är partner, och är satt att erhålla 100 miljoner dollar.

En person med insyn i bolaget uppger till FT att 1789 är en passiv minoritetsägare utan operativt inflytande.