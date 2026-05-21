Den amerikanska regeringen tar aktiepositioner värda totalt två miljarder dollar i nio kvantdatorbolag, i vad som är administrationens senaste satsning på strategisk teknik. IBM och GlobalFoundries är bland de största mottagarna.
USA pumpar in 20 miljarder i kvantdatorer
Det är handelsdepartementet som har tecknat avsiktsförklaringar med de nio bolagen, finansierade genom medel för tidiga tekniksatsningar i 2022 års Chips and Science Act.
IBM är den klart största vinnaren med en tilldelning på en miljard dollar, medan halvledartillverkaren GlobalFoundries får 375 miljoner dollar. Uppstickarna D-Wave Quantum, Rigetti Computing och Infleqtion väntas vardera få 100 miljoner dollar, och startupbolaget Diraq tilldelas upp till 38 miljoner dollar. Det skriver Financial Times.
En senior tjänsteman på handelsdepartementet uppger till Wall Street Journal att sikten nu är bättre än tidigare när det gäller kvantdatorernas genomförbarhet. Enligt WSJ arbetar Vita huset dessutom på ett nytt presidentdekret inriktat på kvantdatorbranschen.
Kraftiga kursrörelser
Nyheten fick aktier i kvantspecialister att rusa. Infleqtion steg 25 procent, D-Wave Quantum klättrade 16 procent och Rigetti Computing gick upp 14 procent, skriver Investing.com.
Även IBM och GlobalFoundries steg, med uppgångar på drygt sex respektive tio procent i inledningshandeln.
Transaktionerna är ännu inte slutgiltiga, och administrationen uppger att den fortsatt tar emot ansökningar från andra techbolag.
Bland mottagarna väcker PsiQuantum särskild uppmärksamhet. Bolaget hämtade förra året in kapital från riskkapitalfirman 1789 Capital, där Donald Trump Jr är partner, och är satt att erhålla 100 miljoner dollar.
En person med insyn i bolaget uppger till FT att 1789 är en passiv minoritetsägare utan operativt inflytande.
Strategisk prioritet
Kvantdatorer har, vid sidan av AI, blivit ett av Trump-administrationens fokusområden i arbetet med att stärka industrier som anses viktiga för både ekonomin och nationell säkerhet.
Satsningen följer ett bredare mönster där administrationen tar aktiepositioner i strategiska bolag, tidigare exempel inkluderar magnetproducenten Vulcan Elements och gruvbolaget MP Materials.
Tekniken lovande – men omstridd
Kvantdatorer utnyttjar subatomära partiklars egenskaper för att i teorin utföra beräkningar betydligt snabbare än konventionella maskiner.
IBM, som ses som en av ledarna i kapplöpningen, presenterade nyligen ett experimentellt chip kallat Loon som bolaget menar banar väg för felfria kvantdatorer i stor skala före 2029.
Men optimismen är inte universell. Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi vid KTH, har varnat för att nyttan med kvantdatorer systematiskt överskattas.
Liknande skepsis kommer från Nvidias vd Jensen Huang, som säger att praktiskt användbara kvantdatorer sannolikt är 15 till 30 år bort, ett uttalande som fick ledande kvantaktier att rasa med upp till 45 procent och drabbade tusentals svenska småsparare som tagit positioner i sektorn.
Konsultjätten McKinseys senaste mätning visar att 72 procent av tillfrågade teknikchefer, investerare och akademiker ändå tror att en helt feltolerant kvantdator kan vara verklighet till 2035.