Läget är uselt för Sveriges energiförsörjning. Nya siffror visar på ett historiskt underskott på vattenkraft som riskerar att skicka elpriserna i höjden – och värst drabbas de i norr som ofta varit förskonade.
Vattenkraften tvingas dra ner: "Nivåer vi inte sett i det här årtiondet"
Den svenska vattenkraften, som är ryggraden i vår billiga elproduktion, står inför ett besvärligt läge. Kombinationen av kyla och nederbörd har skapat ett hydrologiskt hål.
Enligt färska analyser från energibolaget AXPO är läget nu så allvarligt att vi faller till nivåer som inte skådats under hela 2020-talet.
”Vi kommer förmodligen att falla ytterligare i februari, till nivåer vi inte sett i det här årtionde”, varnar bolaget i sitt senaste veckobrev.
Underskott som skakar marknaden
Det är den hydrologiska balansen, summan av vatten i magasinen och snötäcket, som sviktar. Just nu beräknas underskottet ligga på svindlande -18 till -20 TWh, enligt Bixia.
Man får gå tillbaka till 2019 för att hitta liknande siffror.
När magasinen sinar tvingas producenterna hålla igen. Enligt principen om marginalprissättning innebär det att den sista, dyraste kilowattimmen sätter priset för all el. Resultatet är en prischock som slår särskilt hårt mot norra Sverige.
”En falsk trygghet”
I norr, där hushållen är vana vid lägre priser och har stora uppvärmningsbehov, kommer smällen som en överraskning. Men även om regeringen infört ett elpristak på 1,50 kronor per kWh, varnar experter för att det inte ger det skydd många hoppas på.
Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund, uppger till DN att han är kritisk till hur stödet är utformat. Eftersom taket baseras på månadsgenomsnitt kan enskilda dygn med extrema priser passera obemärkt förbi systemet, men lämna stora hål i plånboken.
Det här är inte heller en kris som går över snabbt. Patrik Södersten, elprisexpert på Fortum, menar att effekterna av det torra och kalla vädret kommer att kännas av ända fram till sommaren. Återhämtningen för vattennivåerna väntas ta flera månader, säger han till Sveriges Radio.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
